Doktor ameliyatta hastanın yanlış organını aldı, ölümüne yol açtı

The Guardian gazetesinin haberine göre, aile avukatının yaptığı açıklamada Ağustos ayında ölen Bryan'ın ölüm nedeninin doktorun yaptığı yanlış müdehale olduğunu duyurdu.

Avukat, Alabama'da yaşayan William Bryan ile eşi Beverly'nin, Florida eyaletindeki kiralık mülklerine gittikleri sırada 70 yaşındaki William'ın vücudunun sol tarafında ağrı hissettiğini ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Doktorların, Bryan'ın dalağında problem olduğunu ve ameliyat edilmesini tavsiye ettiğini belirten avukat, ailenin, ilk başta bu teklife sıcak bakmadığını ancak daha sonra hastanedeki doktorlarca ikna edildiklerini dile getirdi.

Avukat, doktor Thomas Shaknovsky'nin "kapalı dalak ameliyatı" olarak adlandırılan "laparoskopik splenektomi" yöntemiyle 21 Ağustos'ta ameliyatı yaptığı ancak operasyon sırasında William'ın dalağı yerine karaciğerini aldığını öne sürdü.

YANLIŞ ORGANI ALDI

Shaknovsky'nin, ameliyat sırasında aldığı organın dalak olduğunu iddia ettiğini ileri süren avukat, hastanın ölümünden sonra söz konusu organın aslında karaciğer olduğunun ortaya çıktığını savundu.

İLK VAKA DEĞİL

Avukat, Shaknovsky'nin 2023'teki bir ameliyatta da başka bir hastanın böbrek üstü bezinden parça almak yerine pankreasından parça aldığını öne sürerek, bu konudaki davanın "gizlice" çözüldüğünü söyledi.

Bryan ailesinin avukatı, doktorun görevine son verilmesini talep ettiklerini kaydetti. Hastaneden yapılan açıklamada ise iddialar hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

(AA)