Doktor annenin velayet mücadelesi

Kahramanmaraş’ta boşandığı eşinin, oğluna cinsel istismarda bulunduğunu öne süren doktor anne, velayet davasında alınan karara tepki gösterdi. Oğluyla birlikte normal bir hayat sürmek istediğini söyleyen Aile Hekimi Dr. Aynur Erzengin, “Ben ölmeden sesimi duyun” dedi.

Kahramanmaraş’ta aile hekimi olarak görev yapan Dr. Dr. Aynur Erzengin (42), 8 yıl önce boşandığı eşi Hakim Ş.K’nin oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia ederek, yetkililerden yardım istedi.

Cinsel istismarın adli tıp raporu ile kanıtlandığını savunan Dr. Aynur Erzengin, “Kahramanmaraş’ta aile hekimi olarak çalışıyorum. Şuan çok üzüntülüyüm. Ben 8 yıl önce ayrıldım. 8 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Karşımdaki insan hakim olduğu için bütün davalar kapatılıyor. Hep ben haksız çıkarılıyorum. Kazandığım bir tane dava yok. Artık oğlumla ilgili istismar olayı olunca dayanamadım haberlere çıkmaya karar verdim. Beni en çok üzen babasının yanına gittiği zaman kötü şeyler anlatıyordu. Eve geldiğinde babası tarafından fiziksel istismara uğradığını anlatıyordu. Bunun üzerine oğlumu çocuk psikiyatrıya götürdüm. Çocuk psikiyatrı bana, ‘Çocuğunuz çok kötü şeyler anlatıyor. Bunun üzerine düşmelisiniz’ dedi. Sonra okulunda rehber öğretmene götürdüm. Rapor hazırladı aynı şeyleri o da söyledi. Bu durumu savcılığa ilettim bir sonuç elde edemedim. Çünkü karşımdaki kişi hakim. İstanbul Tıp Fakültesi’ne gitmek zorunda kaldım. 15 gün çocuğumla burada kaldık. Profesörlerin incelemesi sonrası çocuğa cinsel istismar olduğuna dair rapor düzenlediler. Raporla birlikte adliyeye müracaat ettim. Baba Gaziantep’te çalıştığı için evraklar oraya gönderildi. Yine burada kapatıldı dosya. Sabır ettim ama baba velayet davası açtı. Kendisi evli, 2 çocuğu var. Gaziantep’te görülen velayet davası da babasının çocuğu uygunsuz cinsel davranışları vardır yazılı adli tıp raporu olmasına rağmen çocuğun velayeti babaya verdi. Ne yapacağımı şaşırdım. Devlet büyüklerimden destek bekliyorum. Yıllardır eziyet çeke çeke bıktım. Adliyede hakimin karşısında ağlıyorum. Ben çocuğu babasına göndermek istiyorum ama elimde böyle bir adli tıp raporu var dediğimde benim akıl sağlığı muayenem isteniyor. İstismarı yapan kişinin akıl muayenesini istemiyor benim istiyor. 3 yılda normaldir diye rapor verildi. Oğlumla birlikte normal bir hayat sürmek istiyorum. Gaziantep’te açtığım davalar sonucunda bana sürekli ceza yazılıyor. 32 tane mahkeme var başımda ve daha yenileri açılıyor. Sürekli ceza alıyorum. Haklı iken sürekli haksız duruma düşürülüyoruz. Artık canımdan bezdim. Allah rızası için ben ölmeden sesimi duyun” dedi.

Şuan annesi ve teyzesi aynı evde yaşayan 9 yaşındaki A.K. ise “Ben annemi çok seviyorum, onunla kalmak istiyorum” dedi.

Dr. Aynur Erzengin’in ablası Asuman Erzengin ise, yaşananlarla ilgili şunları kaydetti:

“Yeğenimin bütün ihtiyaçlarına en az annesi kadar ben de ilgileniyorum. Onu çok seviyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Yeğenim babasının yanına gidip geldiği zaman bana karşı uygunsuz cinsel davranışlarda bulunmaya başladı. Ben gidip şahitlik yaptım. Çocuğun davranışlarından dolayı ben de ceza aldım. Biz artık usandık. Biz devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. O kadar adli tıp raporu olmasına rağmen çocuğun velayetinin babaya verilmiş olması gerçekten bizi yıktı. O kadar zor durumdayız. Çok üzülüyoruz lütfen bize yardımcı olsunlar.”

