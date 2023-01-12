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Doktor Aslıhan'ın acı sonu! Yakınları eve girince buldular

12.01.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Tekirdağ'da meydana geldi. Yakınları, 49 yaşındaki tıbbi mikrobiyoloji uzmanı doktor Aslıhan Uzun'dan haber alamayınca evine gitti. Eve giren yakınları, Aslıhan Uzun'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Doktor Aslıhan'ın acı sonu! Yakınları eve girince buldular

Tekirdağ Dr. Fehmi Cumaloğlu Şehir Hastanesi'nde tıbbi mikrobiyoloji uzmanı doktor Aslıhan Uzun'dan haber alamayan yakınları, Hürriyet Mahallesi'nde oturduğu sitedeki evine gitti. Eve giren yakınları, Uzun'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde doktor Uzun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

3 çocuk annesi Aslıhan Uzun'un cansız bedeni, polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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Doktor Tekirdağ

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