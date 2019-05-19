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Doktor, avukat eşini 14 el ateş ederek öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 17:13 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da doktor Mesut Issı (45), çocuklarının da bulunduğu otomobilde tartıştığı avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı (47), araçtan indirdikten sonra tabancayla 14 el ateş ederek öldürdü.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da doktor Mesut Issı (45), çocuklarının da bulunduğu otomobilde tartıştığı avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı (47), araçtan indirdikten sonra tabancayla 14 el ateş ederek öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Mesut Issı ve eşi Müzeyyen Boylu Issı, çocuklarıyla birlikte bir etkinlikten dönerken, otomobilde tartışmaya başladı. Mesut Issı, çocukların yanında tartışmamak için otomobilini kenara çekip, eşini araçtan indirdi. Biraz ileriye giden çift, tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut Issı, üzerindeki tabancayı çekip, eşi Müzeyyen Boylu Issı'ya 14 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Müzeyyen Boylu Issı, olay yerinde hayatını kaybetti.

TELEFONUNU KİMSE AÇAMADI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerin polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, Müzeyyen Boylu Issı'nın telefonu çaldı. Olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri, Issı'nın dakikalarca çalan telefonunu açamadı.

Yapılan incelemenin ardından Müzeyyen Boylu Issı'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı Mesut Issı ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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