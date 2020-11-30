HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doktor babadan evlada son dokunuş

Doktor babadan evlada son dokunuş

30.11.2020 16:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 6.

Samsun’da 6. katın penceresinden düşerek hayatını kaybeden doktor anne-babanın 13 yaşındaki oğlu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Beyin Cerrahi Uzmanı babanın cenaze aracının üzerindeki oğlunun tabutuna son kez dokunup gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.
Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli Beyin Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Gökyar ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakütesi Hastanesi’nde görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fatma Dervan Bıldırcın Gökyar’ın 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki oğulları Semih Gökyar, evlerinin 6. katındaki pencereden düşerek kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Semih Gökyar bugün Derecik Mezarlığı Camisi’nde kalınan cenaze namazının ardından aynı yerde gözyaşları içinde toprağa verildi. Doktor baba Ahmet Gökyar’ın cenaze aracının üzerindeki oğlunun tabutuna uzanıp son kez dokunarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.
Cenaze namazında sağlık camiası ve Gökyar ailesinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Kahreden olay! 4 gün arayla hayatlarını kaybettilerKahreden olay! 4 gün arayla hayatlarını kaybettiler
İşte güncel AVM çalışma saatleri!İşte güncel AVM çalışma saatleri!
1/

En Çok Okunan Haberler

Nijerya'da en az 43 tarım işçisi boğazları kesilerek öldürüldü

Nijerya'da en az 43 tarım işçisi boğazları kesilerek öldürüldü

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalandı

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalandı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapmıştı! Akılalmaz savunma

Yanan aracını söndürmeye çalışırken kalp krizinden hayatını kaybetti

Yanan aracını söndürmeye çalışırken kalp krizinden hayatını kaybetti

Kahreden olay! Koronavirüsten 4 gün arayla hayatlarını kaybettiler

Kahreden olay! 4 gün arayla hayatlarını kaybettiler

Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı

Kadir Şeker'in babası: 'Bir kez daha ortaya çıktı ki...'

Atatürk ile fotoğrafı bulunan Remziye Tatlı hayatını kaybetti

Türkiye onu Atatürk ile olan bu fotoğrafından tanıyor! Hayatını kaybetti

Edirne'de yoğun bakımlar doldu mu? Açıklama geldi

Edirne'de yoğun bakımlar doldu mu? Açıklama geldi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.