Doktor bağırsak hastalığı dedi, 1 saat sonra doğurdu

Mesleği avukatlık olan Charlotte, kişisel spor eğitmeni eşliğinde 7 km’lik koşu ve 5 km’lik yürüyüş antrenmanı yaptıktan sonra karnında tuhaf bir ağrı hissetti.
Doktorunu arayan Charlotte’a hassas bağırsak sendromu yaşadığı söylendi. Ancak bir saat sonra Charlotte doğum yaptı; oysa o ana dek hamile olduğunu dahi bilmiyordu. Panik ve karışık duygular içindeki genç kadın, erkek arkadaşı Dominic’e telefon ettikten sonra ambulansı aradı.
Evelyn Rose adı verilen bebek doğum sırasında oksijen yetersizliği yaşadı. “Kesinlikle hamile olduğumu bilmiyordum. Hamileliğimle ilgili tek belirti doğumdan iki gün önce başlayan kramplar oldu. Yediğim bir şeyin dokunduğunu veya adet sancısı olabileceğini düşündüm ve doktoru aradım. Doktor beni muayene etti ve hassas bağırsak sendromu olabileceğini söyledi. Bir saat sonra tuvalete gittim ve benden göbek kordonu düştü. Olanlara inanamadım. Bebeği itmeye başladım ve önce dışarı iki ayak çıktı. Şaşırmıştım ama izlediğim belgesellerden göbek kordonunun düşmesinin iyi bir şey olmadığını, oksijen yetersizliği anlamına geldiğini biliyordum. Bu yüzden tüm gücümle itmem gerektiğini biliyordum. İlginç bir şekilde çok sakindim” dedi.
Evelyn Rose, Dominic’in Amsterdam’daki dairesinde dünyaya geldi. 41 yaşındaki Dominic ise yaşadıklarını “Hemen ambulansı aradık. O an küçük ayakları gördüm. Acil servisi tekrar aradım ve hemen buraya gelmelerini söyledim.
Charlotte ise dayandığı yerde dışarı çıkan ayakları tutuyordu. İlk itişinde bacakların neredeyse yarısı dışarı çıktı. Bebeği tekrar itti ve bu sefer beline kadar çıktı. Üçüncü ıkınması da final oldu ve bebek artık dışarıdaydı.
Charlotte bebeği tuttu ve bana verdi. Gerçekten huzur doluydu. Sonra göğüs kompresyonuna başladık ve içine hava girmesini sağladık. O sırada sağlık görevlileri geldi” sözleriyle anlattı.
Bir kız bebek dünyaya getirdiğini gören Charlotte, hep bir kız bebek istediğini söyledi. Dominic ise ilkokulda aldığı ilk yardım eğitiminden bildikleriyle bebeğine göğüs masajı uygulayabildi. “Dışarı çıktığı an onun öldüğünü düşündüm. Duygusal bir iniş çıkış yaşamaya başladım. Doğum yapan bir kadın tamamen duyguların kontrolü altında olur. Yaşamasını kalpten istemiştim” dedi.
Bebek sahibi olmanın şokunu yaşayan çift, Evelyn’de bir beyin hasarı olup olmadığını öğrenene kadar oldukçe endişeliydi.
Doğumdan sonrasını anlatan Charlotte “Beş gün sonra beyin cerrahı, bebeğin beyninin kesinlikle çok iyi durumda olduğunu söyledi. Çok rahatlamıştık. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Bir rüyaydı ve gerçek oldu. Onu ilk kez doğumdan dört gün sonra kucağıma aldım ve bu dünyadaki en güzel histi. İnsanı muhteşem ve özel hissettiriyor” dedi. Doğumdan iki hafta sonra Evelyn yoğun bakım ünitesinden bebek servisine alındı.
Evelyn’in karnı büyümedi, adet dönemleri ise düzenzisdi. Evelyn, 20’li yaşlarında aşırı kilolu olan ve çocuk sahibi olmakla ilgili endişeli olan Charlotte için zor bir dönemde doğdu.
“171 kiloydum ve adet dönemlerin zaten hep düzensizdi. Hamile kalmak benim için güç bir durumdu” diyen Charlotte 2015’te arkadaşının teşviği ile bir zayıflama programına kayıt oldu ve 18 ayda 95 kilo verdi. Charlotte’un aynı zamanda zayıflama yolcuğunu anlattığı bir blogu var.
2017’de ise Charlotte, Tinder’da erkek arkadaşı Dominic ile tanıştı. 12 yıldır Amsterdam’da yaşayan Dominic Charlotte ile evlenmek ve çocuk sahibi olma hayalleri kurarken bir anda kızları Evelyn’e sahip oldular.
Hamile olduğunu anlayamadığı için kendisini suçlayarak “O karnımdayken hamile olduğumu bilmediğim için yaptığım bazı şeylerden dolayı gerçekten suçluluk duyuyorum” diyen Charlotte ve Dominic yine de çok sağlıklı bir bebeğe sahip oldukları için şanslı olduklarını söyledi.
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