Doktor bağırsak hastalığı dedi, 1 saat sonra doğurdu

Mesleği avukatlık olan Charlotte, kişisel spor eğitmeni eşliğinde 7 km’lik koşu ve 5 km’lik yürüyüş antrenmanı yaptıktan sonra karnında tuhaf bir ağrı hissetti. Doktorunu arayan Charlotte’a hassas bağırsak sendromu yaşadığı söylendi. Ancak bir saat sonra Charlotte doğum yaptı; oysa o ana dek hamile olduğunu dahi bilmiyordu. Panik ve karışık duygular içindeki genç kadın, erkek arkadaşı Dominic’e telefon ettikten sonra ambulansı aradı. Evelyn Rose adı verilen bebek doğum sırasında oksijen yetersizliği yaşadı. “Kesinlikle hamile olduğumu bilmiyordum. Hamileliğimle ilgili tek belirti doğumdan iki gün önce başlayan kramplar oldu. Yediğim bir şeyin dokunduğunu veya adet sancısı olabileceğini düşündüm ve doktoru aradım. Doktor beni muayene etti ve hassas bağırsak sendromu olabileceğini söyledi. Bir saat sonra tuvalete gittim ve benden göbek kordonu düştü. Olanlara inanamadım. Bebeği itmeye başladım ve önce dışarı iki ayak çıktı. Şaşırmıştım ama izlediğim belgesellerden göbek kordonunun düşmesinin iyi bir şey olmadığını, oksijen yetersizliği anlamına geldiğini biliyordum. Bu yüzden tüm gücümle itmem gerektiğini biliyordum. İlginç bir şekilde çok sakindim” dedi.

Evelyn Rose, Dominic’in Amsterdam’daki dairesinde dünyaya geldi. 41 yaşındaki Dominic ise yaşadıklarını “Hemen ambulansı aradık. O an küçük ayakları gördüm. Acil servisi tekrar aradım ve hemen buraya gelmelerini söyledim. Charlotte ise dayandığı yerde dışarı çıkan ayakları tutuyordu. İlk itişinde bacakların neredeyse yarısı dışarı çıktı. Bebeği tekrar itti ve bu sefer beline kadar çıktı. Üçüncü ıkınması da final oldu ve bebek artık dışarıdaydı. Charlotte bebeği tuttu ve bana verdi. Gerçekten huzur doluydu. Sonra göğüs kompresyonuna başladık ve içine hava girmesini sağladık. O sırada sağlık görevlileri geldi” sözleriyle anlattı. Bir kız bebek dünyaya getirdiğini gören Charlotte, hep bir kız bebek istediğini söyledi. Dominic ise ilkokulda aldığı ilk yardım eğitiminden bildikleriyle bebeğine göğüs masajı uygulayabildi. “Dışarı çıktığı an onun öldüğünü düşündüm. Duygusal bir iniş çıkış yaşamaya başladım. Doğum yapan bir kadın tamamen duyguların kontrolü altında olur. Yaşamasını kalpten istemiştim” dedi.