"Doktor balıklara" Rus ilgisi

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas'ın Kangal ilçesinde "doktor balıklar'' olarak adlandırılan balıklarıyla sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olan kaplıca, son yıllarda Rusların yoğun ilgisini çekmeye başladı. İl merkezine 98, Kangal ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Kangal Balıklı Kaplıca, yurt içi ve yurt dışından, sedef hastaları başta olmak üzere şifa arayan çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor. Yaklaşık 37 derece sıcaklıktaki suda yaşayan binlerce küçük balık, sivilce ve yara kabuklarını yiyerek deriyle kaplıca suyunun temasını artırıyor. Romatizma, kırık ve çıkık ile sinir, deri ve böbrek hastalıklarına da olumlu etkileri bulunduğu belirtilen kaplıcanın, özelikle sedef hastalığına iyi geldiği biliniyor. Kangal Balıklı Kaplıca işletmecisi Fuat Ünsal, AA muhabirine, kaplıcadaki içme suyunun ve 37 derece sıcaklıktaki suda yaşayan balıkların dünyada benzerinin olmadığını anlattı. Sivas'ta yaklaşık bir ay önce 52 ülkeden 250'si yabancı 500 katılımcıyla Termal Sağlık Turizmi Zirvesi yapıldığını anımsatan Ünsal, bu zirvenin meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Kaplıcanın dünyanın bütün ülkelerinden aşırı ilgi gördüğüne dikkati çeken Ünsal, bunun sonucu olarak televizyon kanallarının da kaplıcaya ilgi göstermeye başladığını ifade etti. Ünsal, "Sedef ve egzama hastalığının dünyada yan etkisiz tek tedavi merkeziyiz. Herkes rahat bir şekilde gelebilir. " dedi. Tanıtım çalışmalarının sağlık turizmine önemli katkı sağladığını dile getiren Ünsal, "İnsanlar akın akın buraya geliyor, kaplıcamız yazın ve kışın açık. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı bir kaplıcayız. Kaplıcamıza Ruslar, Ukraynalılar ve Azerbaycanlılar aşırı şekilde ilgi gösteriyor. Diğer ülkelerden de gelenimiz var. Bu sene Rus turist açısından çok iyi bir sezon yaşadık, seneye daha güzel olacağını umut ediyoruz." diye konuştu. Sedef hastalığı için Rusya'dan kaplıcaya gelen İrina Mazalyaka, 3 günlük bir sürede kaplıcanın faydasını gördüğünü ifade ederek, kaplıcayı tüm sedef hastalarına tavsiye etti. Egzama hastalığının tedavisi için Kangal Balıklı Kaplıca'yı tercih eden Kazakistanlı Bibigul Daultayeva da kısa sürede kaplıcanın hastalığının tedavisine katkı sağladığını aktardı.