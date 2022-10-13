Doktor Buğra'nın feci ölümünde acı detaylar! Son sözü 'anne kaç' oldu, sürücü ehliyetsiz çıktı

Kahreden kaza, İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı caddesinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki taksiye çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptı. Kazada kaldırımdaki yayalardan Samet Şenelen yaralanırken, Doktor Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza da yaralanan Samet Şenelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖLEN DOKTORUN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Buğra Kaan Yücebaş'ı olduğu tespit edildi. Yücebaş'ın dükkanın önünde Anne ve babasını beklerken kamyonetin çarptığı belirtilirken, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorluk yaptığı öğrenildi. Öte yandan Doktor Yücebaş'ın annesi, babası ve kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

17 YAŞINDA VE EHLİYETSİZ

Öte yandan kazadan sonra kaçan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü A.U. yakalandı. Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheli A.U. "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

'ANNE KAÇ' DİYE BAĞIRDIKTAN SONRA KAZA OLUYOR

Buğra'nın babasının işlettiği restoranın müdürü İskender Yalçın "Çok sevilen birisiydi. Yeni atanmıştı, hayaller olan bir doktordu. Nurcan annemizi hastaneye götürüyor. Ufak bir rahatsızlığı vardı. Oradan çıkışta da babamı da alalım dükkanı kapatalım öyle geçelim eve diyor. Buraya geliyorlar. Trafik terörü bu kez de kardeşimiz Buğra'yı buldu. Allah rahmet eylesin. Kaçan sürücünün yakalandığını ve 17 yaşında ehliyetsiz olduğunu öğrendik. Cengiz beyi babalarına almaya gedikleri sırada kapıda beklerken sadece "anne kaç" dedikten sonra olay yaşanıyor. Buraya çok yakındım sadece kaçtığını gördüm. Samet arkadaşımızda bacağından yaralandı. Annesi yakınındaydı. Anne kaç diyerek bağırıyor ve saniyelik olay gerçekleşiyor. Cenaze konusunda da bilgi bekliyoruz" diye konuştu.

(DHA)

