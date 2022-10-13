HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Doktor Buğra'nın feci ölümünde acı detaylar! Son sözü 'anne kaç' oldu, sürücü ehliyetsiz çıktı

Doktor Buğra'nın feci ölümünde acı detaylar! Son sözü 'anne kaç' oldu, sürücü ehliyetsiz çıktı

13.10.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de bu sabah saatlerinde meydana gelen acı olayda kaldırımda duran doktor Buğra Kaan Yücebaş, kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçmasının ardından yakalanırken, sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte kaza olmadan saniyeler önce Yücebaş'ın annesine yönelik olarak ''Anne kaç'' dediği daha sonra da korkunç olayın yaşandığı belirtildi.

Doktor Buğra'nın feci ölümünde acı detaylar! Son sözü 'anne kaç' oldu, sürücü ehliyetsiz çıktı

Kahreden kaza, İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı caddesinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki taksiye çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptı. Kazada kaldırımdaki yayalardan Samet Şenelen yaralanırken, Doktor Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza da yaralanan Samet Şenelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Inkedatasehirde-kamyonetin-carptigi-doktor-hayatini-kaybetti_1975_dhaphoto5

ÖLEN DOKTORUN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Buğra Kaan Yücebaş'ı olduğu tespit edildi. Yücebaş'ın dükkanın önünde Anne ve babasını beklerken kamyonetin çarptığı belirtilirken, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorluk yaptığı öğrenildi. Öte yandan Doktor Yücebaş'ın annesi, babası ve kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Screenshot_14

17 YAŞINDA VE EHLİYETSİZ

Öte yandan kazadan sonra kaçan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü A.U. yakalandı. Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheli A.U. "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

babasinin-islettigi-restoranin-muduru-hayalleri-olan-bir-doktordu_4976_dhaphoto1

'ANNE KAÇ' DİYE BAĞIRDIKTAN SONRA KAZA OLUYOR

Buğra'nın babasının işlettiği restoranın müdürü İskender Yalçın "Çok sevilen birisiydi. Yeni atanmıştı, hayaller olan bir doktordu. Nurcan annemizi hastaneye götürüyor. Ufak bir rahatsızlığı vardı. Oradan çıkışta da babamı da alalım dükkanı kapatalım öyle geçelim eve diyor. Buraya geliyorlar. Trafik terörü bu kez de kardeşimiz Buğra'yı buldu. Allah rahmet eylesin. Kaçan sürücünün yakalandığını ve 17 yaşında ehliyetsiz olduğunu öğrendik. Cengiz beyi babalarına almaya gedikleri sırada kapıda beklerken sadece "anne kaç" dedikten sonra olay yaşanıyor. Buraya çok yakındım sadece kaçtığını gördüm. Samet arkadaşımızda bacağından yaralandı. Annesi yakınındaydı. Anne kaç diyerek bağırıyor ve saniyelik olay gerçekleşiyor. Cenaze konusunda da bilgi bekliyoruz" diye konuştu.

Öğretmenine yakalandı kendisini dördüncü kattan boşluğa bıraktı! 15 yaşındaki Sudenur'un ölümü hüzne boğduÖğretmenine yakalandı kendisini dördüncü kattan boşluğa bıraktı! 15 yaşındaki Sudenur'un ölümü hüzne boğdu

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otobüs dolu diye almadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı!Otobüs dolu diye almadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı!
Ekim ayının merakla beklenen anketi yayınlandı! İttifaklar arası farktan sonra bir partideki artış dikkatlerden kaçmadıEkim ayının merakla beklenen anketi yayınlandı! İttifaklar arası farktan sonra bir partideki artış dikkatlerden kaçmadı
Son oy oranını böyle açıkladı: Küsuratı da var!Son oy oranını böyle açıkladı: Küsuratı da var!
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Yalvardılar ama durmadı

Kan donduran olay! Yalvardılar ama durmadı

Herkes asgari ücreti beklerken... Maaşlar değişiyor!

Herkes asgari ücreti beklerken... Maaşlar değişiyor!

Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor

Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor

Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"

Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"

Kılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktı

Öğretmenine yakalanınca 4. kattan kendini boşluğa bıraktı!

Öğretmenine yakalanınca 4. kattan kendini boşluğa bıraktı!

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.