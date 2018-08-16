Doktor Çağrıl: Annenin beslenme alışkanlıkları önemli

KAYSERİ, (DHA)- ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, çocuğun sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için annenin beslenme alışkanlıklarının önemli olduğunu ifade etti.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, bebeğin ilk 1 yılının çok önemli olduğunu belirterek, "Mucize besin anne sütü, çocuğun hem bağışıklık sistemini güçlendirecek, hem de fiziksel, bilişsel, psikolojik, sosyal ve nörolojik anlamda gelişimini destekleyen birçok faktör içeriyor. Bu nedenle de ilk 6 ay, su dahil olmak üzere herhangi bir ek gıdaya ihtiyaç duyulmadan sadece anne sütü vermek yeterli. Emzirmek sadece bebek için değil, anneler için de yararlı. Doğum sonrası vücudun toparlanması, hem psikolojik, hem de fiziksel iyileşmenin hızlanmasını sağlıyor. Dolayısıyla anne sütünü vermeyi başarabilen bir anne hem bebeğini, hem de kendisini korumaya ve iyileştirmeye başlıyor" dedi.

Emzirirken sütün düzenli gelmesini sağlamak ve süt miktarını artırmanın tek kuralının bol su içmek olduğunu ifade eden Çağrıl, "Anne sütünün yüzde 80’i sudan oluşuyor. Bu nedenle mümkün olduğunca sıvı tüketiminizi artırmaya çalışın ve her emzirmeden sonra mutlaka bir bardak su için. sütün miktarını belirleyen şey süt kanallarının yapısı ve annenin genetik özellikleridir. Süt kanal yapısı dar olan bir anne ne kadar beslenirse beslensin, sütü az gelebiliyor. Bu durumda yapılacak en önemli şey bol su içmek oluyor. Dolayısıyla annelerin de yüksek kalorili sağlıksız besinlere yönelmelerinin herhangi bir kazanımı olmayacağı gibi, gereksiz kilo almalarına neden olduğunu unutmamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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