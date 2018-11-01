Doktor çiftin Maldivler'de balayı hayali kabusla bitti

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine açılan davanın iddianamesine göre; doktor çift Aykut ve Nihal Çelik, nişanlı oldukları 17 Mart 2016 tarihinde Taksim'de bulunan ANT Turizm firmasından 4 bin 800 dolara Maldivler’de balayı için tatil paketi satın aldı. Paranın bir kısmını peşin ödeyen çift, geri kalan tutarı da taksitlendirdi. Nihal Çelik'in kız kardeşi de nişanlısıyla birlikte aynı şirketten yine Maldivler’de balayı için paket satın aldı.

**DÜĞÜNE 10 GÜN KALA ANLADILAR

Düğüne 10 gün kala Aykut Çelik, şirketin eski ortağı ve çalışanı olan Oktay S.'yi aradı. Ancak yanıt alamadı. Şirket telefonları da cevap vermeyince Aykut Çelik, firmaya gitti. Kilitli kapıya başka mağdurlar tarafından asılan "Size ulaşamıyoruz bize ulaşın yazılı notu" gördü. Dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu TÜRSAB'A bildirdi. Konuyu biliyoruz, idari işlem başlattık yanıtını aldı.

KAÇTILAR

Aykut ve Nihal Çelik savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çift, şikayet dilekçelerinde kuzen olan ortakların kendilerini maddi manevi zarara uğrattıklarını belirtti. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Oktay S., ANT Turizm firmasında yüzde 10 hissesi olduğunu ancak çıkan anlaşmazlık nedeniyle 2016 Temmuz ayında ortaklıktan ayrıldığını anlattı. Teyzesinin oğulları olan Adem ve Davut H.'nin firmayı kapatarak Gürcistan’a kaçtıklarını belirtti.