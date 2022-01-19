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Doktor doktor gezdi, gerçeği öğrenince şoke oldu

19.01.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de şişkinlik, halsizlik ve sırt ağrısı şikayetleriyle doktora başvuran 75 yaşındaki kadının karnından 25 santimetre uzunluğunda, 3 buçuk kilogramlık kitle çıkartıldı. “Stromal tümör” adı verilen kitleyle ilgili açıklama yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, "Bunların tek tedavisi, cerrahi olarak kitleyi ne kadar geniş olarak çıkartırsanız o kadar başarı yüksek oluyor. Cerrahi dışında pek bir tedavisi yok." dedi.

Eskişehir'de karın ağrısı, şişkinlik, halsizlik ve sırt ağrısı şikayetleriyle farklı doktorlara başvuran 75 yaşındaki kadın, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk'un yaptığı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. 25 santimetre uzunluğunda, 3 buçuk kilogramlık kitleyle ilgili konuşan Oruk, "Bu kitle karın içerisinde tüm organlara baskı yapıyordu. Bu ortalıktan kalktığı için hastanın yaşam standardı yükseldi" diye konuştu.

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Eskişehir’e şehir dışından gelen A.F. (75), karın ağrısı, şişkinlik, halsizlik ve sırt ağrısı şikâyetleriyle farklı doktorlara başvurdu. Yaşlı kadın son olarak Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk ile görüştü. Yapılan muayene sonucunda Op. Dr. Oruk, A.F.’nin karnında 25 santimetrelik bir kist olduğunu tespit etti. Mide bağırsak sisteminden köken alan “stromal tümör” adı verilen 3 buçuk kilogramlık kitle, cerrahi operasyonla başarılı şekilde çıkarıldı. Operasyonun ardından günlük yaşam kalitesi yükselen A.F., sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"KARIN İÇİNİ DOLDURAN 25 SANTİMETRELİK BİR KİTLE TESPİT ETTİK"

Hastalığın belirtileri hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. İhsan Oruk, “Hastamız bir süredir ciddi karın ağrısı, şişkinlik, halsizlik ve sırt ağrısı şikâyetleri vardı. Birkaç kez doktora gidiyor ama karın şişliği artıyor ve ciddi ağrılar oluyor. Bu nedenle bize başvurdu. Yaptığımız incelemelerde karın içini dolduran yaklaşık 25 santimetrelik bir kitle tespit ettik. Ameliyata aldığımız zaman kısa çapı da yaklaşık 20 santimetre olan, tabiri caizse karpuz büyüklüğünde kisttik kitle gördük. Etraf dokuları yapışıktı ve onları güzelce temizledik. 12 parmaktan köken alan yapısını ayırdıktan sonra komple çıkarttık” dedi.

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"CERRAHİ DIŞINDA PEK BİR TEDAVİSİ YOK"

Bağırsak sisteminden köken alan iyi huylu tümörlerin nadir görüldüğünü ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Oruk, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Patolojik incelemeye gönderdiğimiz zaman bizim nadiren gördüğümüz mide bağırsak sisteminden köken alan iyi huylu tümörler var. Patolojisi stromal tümör dediğimiz hastalık olarak rapor edildi. Bunların tek tedavisi, cerrahi olarak kitleyi ne kadar geniş olarak çıkartırsanız o kadar başarı yüksek oluyor. Cerrahi dışında pek bir tedavisi yok. Sonrasında gerekli olursa bir hap tedavisi var. Tarttığımız zaman 3 buçuk kilogramlık bir kitle olduğunu gördük. Bu kitle karın içerisinde tüm organlara baskı yapıyordu. Bu ortalıktan kalktığı için hastanın yaşam standardı yükseldi.”

Kaynak: İHA

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