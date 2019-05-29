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Doktor doktor gezdi, kararan dünyasını aydınlatamadı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.05.2019 16:25 | Son Güncelleme

Ordu’da yaşayan bir kadın, 8 yıl önce göz kapağında aldırdığı et parçası yüzünden, yıllar sonra bir gözünü kullanamaz hale geldi.

Doktor doktor gezdi, kararan dünyasını aydınlatamadı

Ordu’da yaşayan bir kadın, 8 yıl önce göz kapağında aldırdığı et parçası yüzünden, yıllar sonra bir gözünü kullanamaz hale geldi. Yıllardır doktor doktor gezen kadının tek isteği ise tedavi olabilmek.
Altınordu ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 59 yaşındaki Emine Bozdağ, yaklaşık 8 yıl önce göz kapağındaki et parçası için tedaviye gitti. Yapılan testlerin ardından göz kapağındaki ‘ben’ büyüklüğündeki et parçasından küçük bir operasyon ile kurtulan Bozdağ, bir süre sonra sancılar çekmeye başladı. Göz kapağı günden güne kötüleşen ve bu süre zarfında çeşitli tedavi yöntemlerine de başvuran kadın, tedavi için gittiği bütün doktorlardan olumlu bir cevap alamadı. Sol gözünün kapağı, açılamayacak hale gelen ve günden güne artık tamamen kapanan Bozdağ’ın tek isteği ise kendisini tedavi edebilecek bir doktor. Şu an, gözündeki ceviz büyüklüğündeki kitle ile günlük işlerini yapmakta da zorlanan ve aynaya her baktığında moralinin bozulduğunu söyleyen Bozdağ, yetkililerden de yardım bekliyor.

Doktor doktor gezdi, dünyasını aydınlatamadı
Yaklaşık 8 sene önce gözündeki arpacığın tedavisi esnasında kullandığı ilaç ve damlanın yan etki yaptığını, buna bağlı katarak oluştuğunu, bu nedenle de ameliyat olduğunu da belirten Bozdağ, “Doktor kulaktan parça alarak, göze bir parça yaptı. Kulağın parçasını da göz kabul etmedi ve büyüdü. Büyüdükten sonra da doktorlara gittim. Parçanın alınacağını söylediler ama almadılar. En sonunda Ankara’da bir doktora gittim, o yaptı ama yarım yaptı. O da tam yapamayınca göz kapağım şişti” şeklinde konuştu.

Maddi destek değil, sağlığına kavuşturacak doktor istiyor
Gözünden çektiği sıkıntıların ardından, 1 buçuk yıl önce göz kapağının tamamen kapandığını aktaran Bozdağ, kimseden para yardımı istemediğini, sadece kendisini tedavi edebilecek bir doktora sesini duyurmak istediğini söyledi. Ordu, Giresun, Samsun, Ankara ve İstanbul’da göz doktorlarına gittiğini ve dünyasını aydınlatamadığını ifade eden Emine Bozdağ, “Maddi bir destek değil bu. Tedavi edecek bir doktor arıyorum. Başka bir şey değil. Tek göz ile yaşamak günlük yaşantımı da etkiliyor” dedi.
Emine Bozdağ’ın eşi emekli polis memuru Mustafa Bozdağ ise eşini sağlığına kavuşturacak, bu konuda elini uzatacak bir doktor aradıklarını aktardı. Eşinin, eski günlerdeki gibi sağlığına kavuşacağı günü dört gözle beklediklerini belirten Bozdağ, seslerinin duyulmasını istiyor.

Doktor doktor gezdi, kararan dünyasını aydınlatamadı

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