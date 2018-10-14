Doktor doktor gezdi şifayı Edirne'de buldu

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Heybeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eklem cerrahisinde protez ameliyatların çok yaygın olduğunu söyledi.

Pek çok şehirdeki hastaneyi dolaşan ve protezsiz çözümün olmadığı ifade edilen Koç, ilaçlarla kısmen acılarını dindirerek yaşamını sürdürdü.

Eklem ve kıkırdak problemlerinin genç hastalarda da görüldüğünü belirten Heybeli, "Genç hastalarımızda kıkırdak problemleri, kısmi sorunlar tüm eklemi tutmamış, bazı bölümleri tutmuş ise o zaman bu bölümlerin onarılma şansı var." dedi.

Bu onarım için biyomalzemeler ve biyomateryallerin olduğunu ifade eden Heybeli, "Bu biyomateryaller yine insan vücudundan aldığımız kemik iliği kaynaklı ya da yağ dokusu kaynaklı oluyor. İyileştirici hücrelerle birleştirdiğimiz zaman daha önceki yıllarda iyileşmez denen kıkırdak problemleri daha iyi hale gelebiliyor" dedi.

Hastası Erdal Koç'un şikayetlerini kapalı ameliyatla çözdüklerini anlatan Heybeli, "Hastamızın diz kapağının çok hareketli olan bölgesinde iki taraflı sorunları vardı. Biz kapalı ameliyatla bu bölgedeki ölü kıkırdak parçalarını temizledikten sonra hem biyomalzeme kullanarak hem de kendisinden aldığımız kemik iliği kaynaklı iyi hücrelerin eklenmesiyle iyileşme sağlayacak bir doku tamiri yaptık. Bu doku tamirini de kısa bir süre içerisinde iyi sonuç verdiğini görerek, memnun olduk." diye konuştu.