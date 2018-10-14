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Doktor doktor gezdi şifayı Edirne'de buldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

Samsun'da yaşayan elektrik teknisyeni Erdal Koç'un yürümesine engel olan dizlerindeki rahatsızlığın tedavisi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi - TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Heybeli: - "Hastamızın diz kapağının, diz bölgesinde çok hareketli olan bölgesinde iki taraflı sorunları vardı. Biz kapalı ameliyatla bu bölgedeki ölü kıkırdak parçalarını temizledikten sonra hem biyomalzeme kullanarak hem de kendisinden aldığımız kemik iliği kaynaklı iyi hücrelerin eklenmesiyle iyileşme sağlayacak bir doku tamiri yaptık"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Samsunlu Erdal Koç'un yürümesine engel olan dizlerindeki hastalığın tedavisi, Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapıldı.

Elektrik teknisyeni Erdal Koç (48) altı yıl önce diz kapağında aniden başlayan ağrılar nedeniyle yürüyemez hale geldi.

Pek çok şehirdeki hastaneyi dolaşan ve protezsiz çözümün olmadığı ifade edilen Koç, ilaçlarla kısmen acılarını dindirerek yaşamını sürdürdü.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ortopedi alanındaki başarılarını duyan Samsunlu Erdal Koç, Edirne'ye gelerek TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Heybeli tarafından muayene edildi.

Heybeli, ender merkezlerde uygulanan yöntemle kendisinden alınan kemik iliğinin diz kapağındaki hücrelere eklenmesi sonucu kıkırdak yaması yapılarak sağlığına kavuştu.

- "Eklem ve kıkırdak problemi gençlerde de görülüyor"

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Heybeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eklem cerrahisinde protez ameliyatların çok yaygın olduğunu söyledi.

Eklem ve kıkırdak problemlerinin genç hastalarda da görüldüğünü belirten Heybeli, "Genç hastalarımızda kıkırdak problemleri, kısmi sorunlar tüm eklemi tutmamış, bazı bölümleri tutmuş ise o zaman bu bölümlerin onarılma şansı var." dedi.

Bu onarım için biyomalzemeler ve biyomateryallerin olduğunu ifade eden Heybeli, "Bu biyomateryaller yine insan vücudundan aldığımız kemik iliği kaynaklı ya da yağ dokusu kaynaklı oluyor. İyileştirici hücrelerle birleştirdiğimiz zaman daha önceki yıllarda iyileşmez denen kıkırdak problemleri daha iyi hale gelebiliyor" dedi.

Hastası Erdal Koç'un şikayetlerini kapalı ameliyatla çözdüklerini anlatan Heybeli, "Hastamızın diz kapağının çok hareketli olan bölgesinde iki taraflı sorunları vardı. Biz kapalı ameliyatla bu bölgedeki ölü kıkırdak parçalarını temizledikten sonra hem biyomalzeme kullanarak hem de kendisinden aldığımız kemik iliği kaynaklı iyi hücrelerin eklenmesiyle iyileşme sağlayacak bir doku tamiri yaptık. Bu doku tamirini de kısa bir süre içerisinde iyi sonuç verdiğini görerek, memnun olduk." diye konuştu.

Erdal Koç da 6 yıldır dizlerindeki sorun nedeniyle sosyal yaşamında ve iş hayatında sorunlar yaşadığını ifade etti.

Gezmediği hastane ve doktor kalmadığını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Ağrılarım başlayınca doktor doktor gezmeye başladım. 'Bir şey yok' denilince iki yıl hiçbir şey yapmadım. Başka doktora gittim. Filmlerime baktı 'Yürüyerek mi geldin sen, filmler karışmış olabilir' dedi. Tekrar gittim film çektirdim. Bu sefer başka bir doktora gittim emin olmak için. 'Bu hastalığın tedavisi yok, yaşamaya alışacaksın' deyip ilaç yazdı. İlaç kullandım onun da faydasını görmedim.

İşim ağır olduğu için yürümekte de sıkıntı çekiyordum. Eğilince kalkamıyordum. Yüküm bile yokken bazen yere düşüp, yığılıyordum. Samsun'da en son bir doktora daha gittim, 'Bu dize yapılacak bir şey yok, yaşın genç, yaşlanınca iki dize birden protez takarız' dedi. Bunları yaşadıktan sonra pek çok şehri gezdim, 10'u aşkın doktora gösterdim, şifa aradım, daha sonra Edirne'de buldum kendimi. Sağlığıma kavuştum. Dizlerimde bir problem yok rahatça oturup kalkabiliyorum, işimi yapabiliyorum."

Erdal Koç, sızılar içinde geldiği hastaneden şikayetleri ortadan kalkmış halde taburcu olduğunu ifade ederek, Nurettin Heybeli ve ekibine teşekkür etti.

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ameliyat Erdal Koç Prof. Dr. Nurettin Heybeli Tıp Fakültesi Hastanesi

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