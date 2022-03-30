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Doktor, doktoru darbetti! Sosyal medya paylaşımı hayrete düşürdü

30.03.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya tıp fakültesinde iki doktor arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman'ı darbederek yaraladı. Kahraman, kafa içi kanama şüphesiyle yoğun bakıma alındı. Başbuğ'un ise 18 Mart'ta yazdığı anlaşılan sosyal medya paylaşımı okuyanları şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Doktor, doktoru darbetti! Sosyal medya paylaşımı hayrete düşürdü

Amasya’da tıp fakültesi dekanlık binasında bir doktor tartıştığı meslektaşını darbederek ağır yaraladı. Kavga sonucunda bir doktor yoğun bakıma kaldırıldı.

KAVGANIN SEBEBİ

Alınan bilgiye göre, Amasya’da tıp fakültesi dekanlık binasında iki doktor arasında yüksek maliyetli tıbbi sarf maddesi alımı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, onaylamadığı gereksiz yüksek maliyetli işlemlerin evraklarını imzalamak istemediği öğrenilen Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman’ı darbetti.

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YOĞUN BAKIMA ALINDI

Aldığı darbeler sonucu burnu kırılan kalp cerrahisi uzmanı Ercan Kahraman, feci olayı gören sağlık çalışanları tarafından sedyeyle binanın karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kahraman, kafa içi kanama şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

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HAYRETE DÜŞÜREN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Başbuğ, olayın ardından binayı terk etti. Başbuğ’un geçen 18 Mart’ta şiddet olaylarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var” yazılı paylaşım yaptığı görüldü.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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