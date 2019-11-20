HABER

Doktor egzersiz önerince 86 yaşında ahşaptan maket yapmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:22 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de 86 yaşındaki Salih Alver, doktorun egzersiz yap tavsiyesinin üzerine ahşaptan maket yapmaya başlarken, yaptığı maketler ise büyük ilgi çekiyor.Köse ilçesine bağlı Altıntaş köyünde yılın 8 ayını geçiren Alver, kalp rahatsızlığı geçirince hastanede tedavi edildi.

Gümüşhane’de 86 yaşındaki Salih Alver, doktorun egzersiz yap tavsiyesinin üzerine ahşaptan maket yapmaya başlarken, yaptığı maketler ise büyük ilgi çekiyor.
Köse ilçesine bağlı Altıntaş köyünde yılın 8 ayını geçiren Alver, kalp rahatsızlığı geçirince hastanede tedavi edildi. Rahatsızlığından kollarının etkilenmesi üzerine doktorların kendisine egzersiz tavsiye ettiği Alver, torunun da girişimiyle ahşap maket yapmaya başladı.
Köydeki evinin bahçesine oluşturduğu küçük atölyesinde günün büyük bir bölümünü geçiren Alver, eskiden Gümüşhane ve çevresinde sıkça bulunan su değirmeni ve patos makinesini ahşaptan makete işleyerek minik motorlarla çalışır hale getirdi. Mühendis olan torununun talebi üzerine bir yaz döneminde uğraştığı eserin motor parçalarını İstanbul’da bulabilen Alver, torunu için yaptığı eserini kendisini ziyaret eden İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat’a hediye etti. Hayatını inşaatlarda kalıp ve duvar ustası olarak geçiren Alver, torununa yeni bir maket yapmak için kolları sıvadı. Alver, ilerleyen yaşına rağmen gün boyunca hem serasıyla hem köy işleriyle hem de maketiyle birlikte kaliteli zaman geçiriyor.
Maketi son haline getirmek için 7-8 kez deneme yaptığını anlatan Alver, “Kalp hastası oldum. Kollarımdan vurdu hastalık beni. Erzurum’da tedavi olurken uzmanlar bana ilaçların yanında spor ve egzersiz verdi. Hatta kollarımın gelişmesi için yürürken odun yonmamı istediler. Bende o yonma işini yaptım. Torunum mühendislik okumaya başlayınca böyle bir şey yapmamı istedi. Torunum da isteyince bende başladım maket yapmaya. Bu makete başlayalı 1 yıl oldu. Yaptım, motor taktım olmadı. 7-8 defa deneme yaparak ancak bu hale getirdim. Malzeme olarak 5 tane motoru, adaptörleri var. Bilyaları ve taşları var” dedi.
Yılın 4 ayını İstanbul’da, geri kalan zamanı da köyde geçirdiğini kaydeden Alver, gençlere de şu tavsiyelerde bulundu:
“Gençler şimdi geç kalkıyorlar. Fazla yatmaları baş ağrısı, halsizlik yapar. Bir şeylerle alakadar olun, uğraşın, bir şeyler yapmaya çalışın. Tembel olmasınlar. Çok çalıştım ama dünya işiyle ilgili hiçbir kaygım ve düşüncem olmadı.”

PARTNERDünyanın en seksi 20 kadınıDünyanın en seksi 20 kadını
Türkiye’de alanında ilk ve tekTürkiye’de alanında ilk ve tek
'Yarın Çok Genç Olacak' projesiyle öğrenciler Tarihi Alanı gezdi'Yarın Çok Genç Olacak' projesiyle öğrenciler Tarihi Alanı gezdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehitlik duvarındaki yazılara büyük tepki

Şehitlik duvarındaki yazılara büyük tepki

Tek tek sınır dışı ediliyorlar! Sekiz günde 15 DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderildi

Tek tek gönderiliyorlar! Sırada onlar var

Kadıköy’de korkutan patlama! O anlar kamerada

Kadıköy’de korkutan patlama! O anlar kamerada

Tatvan’da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi! Böyle gömmüşler

Tatvan'da bulundu! Böyle gömmüşler

Terör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldü

Terör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldü

Balıkesir ve Kırklareli'nde düzensiz göçmenler yakalandı

Balıkesir ve Kırklareli'nde düzensiz göçmenler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.