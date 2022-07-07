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Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrası harekete geçtiler! Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosu

07.07.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından 7- 8 Temmuz’da grev kararı aldı. Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki olarak sağlık çalışanları bugün birçok şehirde şiddet protestosu düzenledi. Eylemde ayrıca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması talebiyle bugün ve yarın, Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapılacağı, acil servis dışında hasta bakılmayacağı duyuruldu.

Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrası harekete geçtiler! Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosu

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrası sağlık çalışanları harekete geçti. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen sağlıkçılar, bugün birçok şehirde eylem düzenledi.

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İSTANBUL

İstanbul'da Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ve Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde sağlık çalışanları saat 09.00'da eylem yaptı.

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde saat 09.30'da gerçekleştirilen eylemde, doktor ve çalışanlar, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini, 15 dakika boyunca sessizce oturarak protesto etti. Başhekim Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez'in de yer aldığı eylemde, uğradıkları şiddet sonucu hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu. Hastaneye muayene için gelen bazı vatandaşların da alkışlarla destek verdiği eylemde sık sık 'Sağlıkta şiddet son bulsun' sloganları atıldı.

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"HEPİMİZ ÜZGÜNÜZ, KIZGINIZ"

Hastaneye muayene için gelenlerin de alkışlarla destek verdiği eylemde konuşan, Uzman Dr. Ayşegül Bilen meslektaşlarının öldürülmesinden dolayı acılarının büyük olduğunu ifade ederek "Can güvenliğimizi istiyoruz. Sizlere sağlıklı ortamlarda, sağlıklı hizmet sunmak istiyoruz. Acımız çok büyük, çok üzgünüm" dedi. Hekim-Sen adına konuşan Mücahit Aktürk ise "Hepimiz üzgünüz, kızgınız. Sıranın bize ne zaman geleceğinin endişesi içerisindeyiz. Hepimiz kendimizi sahipsiz ve değersiz hissediyoruz. Hiç kimsenin umrunda olmadığımızı düşünüyoruz. Şiddeti önleyici tedbirler almak, yapana ceza vermekten daha etkindir. X-Ray cihazı, metal dedektörü öldürülen hekimlerin hayatından, yaralanan, darp edilen hekimlerin sağlığından daha mı değerliydi" diye konuştu.

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Hekim Birliği Sendikası İstanbul Temsilcisi Helin Bağcı yaptığı konuşmada şunları söyledi: Kaybımız tarifsiz. Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız. 'Biz hekimler artık tükendik' dedik, dinlemediniz. 'Biz hekimler sağlık hizmeti verdiğimiz kamu kurumları içerisinde sözel, fiziki saldırıya uğruyor hatta öldürülüyoruz' dedik, duymadınız. 'Biz hekimler şiddete karşı göstermelik koruma kanunları ile değil caydırıcı hükümler içeren kanunlar çıkarılmasını bekliyoruz' dedik, görmezden geldiniz.

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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Tülin Çelik de "Başımız sağ olsun.Bu son olsun diyoruz. Sağlıkta önlenemeyen hatta artarak devam eden şiddetin sorumluları, sağlıkta yanlış politikaları sürdürmeye, bizleri hasta ve yakınlarıyla karşı karşıya getirmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

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"ŞİDDET UYGULAYANLAR İSTİSNASIZ CEZALANDIRILSIN"

Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde de sağlık çalışanları bahçede 15 dakika sessiz oturarak eylem gerçekleştirildi.

Basın açıklaması okuyan Üroloji Uzman Dr. Mete Değirmenci "Doktor Ekrem Karakaya uğradığı silahlı saldırı sonrasında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzgünüz, öfkeliyiz. Yeter artık. Şiddete maruz kalmadık. Ölmek istemiyoruz. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Sağlıkta şiddete karşı hemen şimdi amansız, fakatsız, önlem alınsın. Şiddet uygulayanlar istisnasız cezalandırılsın. İş yerlerimiz güvenli hale gelene kadar can güvenliğimizin tehdit altında bulunduğu yerlerde gerekirse çalışmaktan kaçınma hakkımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz "dedi.

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İstanbul'da Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki eyleme yoğun katılım vardı. Saygı duruşunun ardından İstanbul Tabip Odası'nın açıklaması okundu.

İstanbul'da Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde poliklinik girişi önünde toplanan sağlık çalışanları "Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz, neden hep biz ölüyoruz?" diye sordu.

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Eylemde ayrıca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması talebiyle bugün ve yarın, Türkiye genelinde, iş bırakma eylemi yapılacağı, acil servis dışında hasta bakılmayacağı duyuruldu.

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İZMİR

İzmir'de Tepecik Suat Seren ve Eşrefpaşa devlet hastanelerinde çalışan sağlık emekçileri eylemin yapılacağı İl Sağlık Müdürlüğü'ne doğru yürüyüşe geçti.

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ANTALYA

Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında iken uğramış olduğu silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Doktor Ekrem Karakaya için sağlık çalışanları Akdeniz üniversitesi Hastanesi H blok önünde toplanarak basın açıklamasının ardından alkışlarla ve sloganlarla saldırıyı protesto etti. Daha sonra hastane içerisinde yürüyüşe geçen sağlık çalışanları Sağlık Bakan'ı Fahrettin Koca'yı istifaya davet etti.

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