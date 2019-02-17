MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Geleneksel tedavi yöntemi olarak geçmişten bugüne kullanılan ve uygulama alanı Sağlık Bakanlığının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları projesi kapsamında genişleyen hacamat, Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de uygulanıyor.

İnsan vücudu üzerinde birçok etkisi olduğu bilinen hacamat (kupa uygulaması), geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı.

Hastanede, her gün aralarında çevre illerden gelenlerin de olduğu yaklaşık 40 hastaya hacamat tedavisiyle ilgili hizmet veriliyor.

- "Hacamat, hastalıkların tedavisinde etkin şekilde kullanılıyor"

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı Özgür Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hacamatın geçmişinin binlerce yıl geriye gittiğini belirterek, "Bu tedaviyi insanlar, binlerce yıldır birçok hastalığın tedavi edilmesinde uygulamışlar. Hacamat, günümüzde de etkin bir şekilde hastalıkların tedavi edilmesi için kullanılmakta." diye konuştu.