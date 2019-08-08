HABER

Doktor, evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 13:02 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir firmada iş yeri hekimi olarak görev yapan doktor Sayit Sunar,(48) evinde ölü bulundu.

Doktor, evinde ölü bulundu

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir firmada iş yeri hekimi olarak görev yapan doktor Sayit Sunar,(48) evinde ölü bulundu.
Lüleburgaz'da iş yeri sağlığı ve güvenliği firmasında iş yeri hekimi olarak görev yapan Sayit Sunar'dan 2 gündür haber alamayan arkadaşları, Gençlik Mahallesi'ndeki eve gitti.
Sunar'ın giriş katındaki dairesinde balkon kapısının açık olduğunu gören arkadaşları, buradan içeriye girdi. Ancak Sunar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
İhbar üzerine gelen eve gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı. Sunar'ın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
1 çocuk babası olan Sayit Sunar'ın eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER 'Yeni bir jön geliyor' 'Yeni bir jön geliyor'
İstanbul’da kumar makinesi imal ederek, internette satan şahıs yakalandıİstanbul’da kumar makinesi imal ederek, internette satan şahıs yakalandı
Binlerce çam ağacı, yüzlerce zeytin ağacı yok olduBinlerce çam ağacı, yüzlerce zeytin ağacı yok oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.