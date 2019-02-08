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Doktor, evinin banyosunda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

KARAMAN'da pratisyen hekim Doğan Çıbık (55), evinin banyosunda ölü bulundu.

Doktor, evinin banyosunda ölü bulundu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da pratisyen hekim Doğan Çıbık (55), evinin banyosunda ölü bulundu. Polis, başında yara ve kanama oluşan Çıbık'ın, düşme sonucu mu öldüğünü, yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.
Olay, bugün sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi İşçi Sağlı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Doğan Çıbık'a yakınları telefonla ulaşamayınca, evine gitti. Eşinin de 3 gün önce İzmir'deki çocuklarının yanına gittiği öğrenilirken, evin kapısını da açan olmayınca polise haber verildi.
Çilingir yardımıyla eve girildiğinde Çıbık, banyo da kanlar içinde ölü bulundu. Başında yara olduğu tespit edilen Çıbık'ın, cesedi otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis, başında yara ve kanama oluşan Çıbık'ın, düşme sonucu mu öldüğü, yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

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Doktor, evinin banyosunda ölü bulunduDoktor, evinin banyosunda ölü bulundu

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