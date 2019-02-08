Doktor, evinin banyosunda ölü bulundu (2)

KALP KRİZİ GEÇİRİP, DÜŞMÜŞ
Karaman'da evinde banyoda ölü bulunan Doğan Çıbık'ın yapılan ilk otopsisinde, başındaki yara ve kanamanın, düşme sonucu gerçekleştiği belirlendi. Çıbık'ın, kalp krizi geçirmesi sonucu düşmüş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin detaylı otopsisinde belirleneceği öğrenildi.
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