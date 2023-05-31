HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Doktor, farklı partiye oy veren hemşireyi tehdit etti! Sağlık müdürlüğü devreye girdi

Doktor, farklı partiye oy veren hemşireyi tehdit etti! Sağlık müdürlüğü devreye girdi

31.05.2023 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bir aile hekimi ve eşi, aynı sağlık ocağında çalışan hemşirenin kendilerinden farklı bir partiye oy verdiğini öğrenince hemşireyi tehdit edip hakaret etti. Doktor tartışma sırasında hemşireye, "Bu sağlık ocağında seni çalıştırmayız, git bu sağlık ocağından." dedi. Hemşirenin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlatıp doktoru ve eşini açığa aldı.

Doktor, farklı partiye oy veren hemşireyi tehdit etti! Sağlık müdürlüğü devreye girdi

Şanlıurfa'da farklı partiye oy verdiği gerekçesiyle sağlık çalışanını tehdit edip hakarette bulunduğu ileri sürülen aile hekimi ile sağlık çalışanı eşi açığa alındı.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde görev yapan hemşire T.B. ile aynı merkezde görevli aile hekimi İ.Ö. ve sağlık çalışanı eşi A.Ö. arasında siyasi görüş nedeniyle tartışma yaşandı.

"SENİ ÇALIŞTIRMAYIZ"

Tartışma sırasında, hemşire T.B'ye, "Bu sağlık ocağında seni çalıştırmayız, git bu sağlık ocağından." dediği ve hakaret içeren ifadeler kullandığı iddia edilen doktor İ.Ö, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Hemşire T.B'nin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce konuyla ilgili başlatılan soruşturma sonucu aile hekimi İ.Ö. ile eşi A.Ö. açığa alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğindeki "İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, iş yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak" hükmü uyarınca, doktor ve eşinin sözleşmelerinin 2 ay süreyle askıya alındığı, ayrıca bu kişiler hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halat koptu, 80 metre yükseklikte mahsur kaldılar!Halat koptu, 80 metre yükseklikte mahsur kaldılar!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ‘afet’ uyarısı: 'İzinler kaldırıldı'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ‘afet’ uyarısı: 'İzinler kaldırıldı'
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleriFatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri
Anahtar Kelimeler:
Doktor Hemşire Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu 'değişimi' işaret etmişti! CHP'den yanıt geldi

İmamoğlu 'değişimi' işaret etmişti! CHP'den yanıt geldi

Meclis'te yeni grup mu kuruluyor? Karamollaoğlu açıkladı

Meclis'te yeni grup mu kuruluyor? Karamollaoğlu açıkladı

Asgari ücret, memur ve emekli zammı... Mayıs ayı enflasyonu bekleniyor

Asgari ücret, memur ve emekli zammı... Mayıs ayı enflasyonu bekleniyor

Icardi'den Ümit Özat paylaşımı geldi, sosyal medya yıkıldı!

Icardi'den Ümit Özat paylaşımı geldi, sosyal medya yıkıldı!

'5 isimle yola devam, 3 yeni isim netleşti' iddiası

'5 isimle yola devam, 3 yeni isim netleşti' iddiası

Demirtaş kararını duyurdu: "Aktif politikayı bırakıyorum"

Demirtaş kararını duyurdu: "Aktif politikayı bırakıyorum"

İlginizi Çekebilir

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Anne DNA testi yaptırdı! Çıkan sonuca inanamadı... "Karışıklık..."

Anne DNA testi yaptırdı! Çıkan sonuca inanamadı... "Karışıklık..."

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.