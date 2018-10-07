Doktor Fikret Hacıosman cinayetinin kamera görüntüleri

Bahçelievler’de özel bir hastanede görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, geçtiğimiz salı günü 18 yaşındaki hastası Serhat T. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Tıp dünyasını yasa boğan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Görüntülerde saat 12.24’i gösterdiğinde saldırgan Serhat T. koridorda görünüyor. Saldırgan koridorda beklerken kısa süre sonra Dr. Fikret Hacıosman odasına doğru geliyor.
Hacıosman, asistanı ve saldırgan saat 12.25 odaya giriyor. 40 saniye sonra saldırgan elinde silahla hızla kaçıyor. O anda koridordakiler büyük panik yaşıyor. (DHA)
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