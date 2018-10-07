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Doktor Fikret Hacıosman cinayetinin kamera görüntüleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 07:41 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler’de bulunan özel bir hastanede doktor Fikret Hacıosman’ın öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, doktor Hacıosman odaya girdikten hemen sonra saldırgan da odaya giriyor. Kısa bir süre sonra hastanede panik yaşanıyor.

Bahçelievler’de özel bir hastanede görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, geçtiğimiz salı günü 18 yaşındaki hastası Serhat T. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Tıp dünyasını yasa boğan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde saat 12.24’i gösterdiğinde saldırgan Serhat T. koridorda görünüyor. Saldırgan koridorda beklerken kısa süre sonra Dr. Fikret Hacıosman odasına doğru geliyor.

Hacıosman, asistanı ve saldırgan saat 12.25 odaya giriyor. 40 saniye sonra saldırgan elinde silahla hızla kaçıyor. O anda koridordakiler büyük panik yaşıyor. (DHA)

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doktor cinayet Fikret Hacıosman

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Silahla oraya nasıl giriyor güvenlik yok mu ?
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