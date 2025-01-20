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Bağdat Caddesi'nde doktor, 22 yaşındaki Gizem Demirci'yi hayattan koparmıştı! İsyan ettiren kararla ilgili yeni gelişme

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.01.2025 18:43
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İstanbul Kadıköy'de çocuk doktoru M.K. aracıyla, sabah işe gitmek için evden çıkan 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye yolun karşısına geçtiği sırada çarptı. Ağır yaralanan Demirci hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararın ardından şahıs tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bağdat Caddesi'nde doktor, 22 yaşındaki Gizem Demirci'yi hayattan koparmıştı! İsyan ettiren kararla ilgili yeni gelişme

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde 22 yaşındaki genç kıza çarparak ölümüne neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından tekrar gözaltına alındı.

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 16 Ocak'ta saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki çocuk doktoru M.K. (50), sabah işe gitmek için evden çıkan Gizem Demirci'ye (22) yolun karşısına geçtiği sırada çarptı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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YENİ GELİŞME: TUTUKLANDI!

Ekol TV'den Merve Çoban'ın haberine göre 22 yaşındaki genç kıza çarparak ölümüne neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından ikinci kez gözaltına alındı. 50 yaşındaki sürücü M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücünün tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Karar kesinlikle yanlıştı
Adli kontrol şartı yeterliydi
Tutuklama kararı yerindeydi
Yeterli bilgiye sahip değilim
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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