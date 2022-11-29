Doktor gözyaşları içerisinde anlattı! "Sekreterler aldı üstümden" Hasta yakını hastanede kabusu yaşattı... Tekerlekli sandalyedeki annesini de düşürdü

Son olarak bir doktora şiddet haberi de Tokat'tan geldi. Muayenesi olmayan hastanın oğlunun doktora yaşattığı dehşet kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken doktor, hastanede yaşadığı kabusu gözyaşları içerisinde anlattı. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı, son gelen bilgilere göre tutuklandı. İşte Erbaa'daki doktora darp olayının detayları...

RANDEVUSUZ MUAYENE YAPILAMAYACAĞI SÖYLENDİ

Alınan bilgiye göre, annesi Y.Y'yi (73) Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüp dahiliye uzmanı Dr. E.D.E'ye muayene ettirmek isteyen C.Y.'ye (47), randevusu bulunmaması nedeniyle olumsuz cevap verildi.

Ayrılıp bir süre sonra tekrar hastaneye dönen Y.Y. ve C.Y'ye yine randevusuz muayene yapılamayacağı söylendi.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine C.Y, doktoru darbetti. Hastaneden darp raporu alan doktor, zanlıdan şikayetçi oldu. C.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan C.Y., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Doktor, gazetecilere, 2,5 aydır Erbaa'da görev yaptığını, sabah saatlerinde gelen bir hasta yakınının annesine bakılmasını istediğini söyledi.

"BOĞAZIMI SIKMAYA BAŞLADI! SEKRETERLER ALDI ÜSTÜMDEN"

Randevusu olmadığını, bu nedenle bakamayacağını söylediği halde aynı kişilerin tekrar geldiğini anlatan doktor, "Poliklinikten geç çıktım, yalnızdım. Beklememelerini, öğle arasına girdiğimizi ve bakamayacağımı tekrar söyledim. Hastanın oğlu yüzüme vurdu, boğazımı sıkmaya başladı. Sonra beni poliklinikten dışarı attı. Yere düştüm. Hala boğazımı sıkmaya devam ediyordu. Oradaki sekreter hanımlar aldılar üstümden." dedi.

Meslektaşlarının başına bu tür olayların sıkça geldiğini belirten doktor, "Suçlu serbest bırakılıyor. Serbest bırakılmasın, cezasını sonuna kadar alsın istiyoruz. Birisinin gelip bize bunu yapmaya hakkı yok. Bir şeyleri götürmeye çalışıyoruz, hasta mağdur olmasın, işler yürüsün diye." ifadesini kullandı.

ZANLI, DARBETTİĞİ DOKTORLA TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ANNESİNİ YERE DÜŞÜRDÜ

Öte yandan C.Y'nin doktoru darbetme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, zanlının poliklinikten içeri girerek doktoru darbedip dışarı savurması, doktorun tekerlekli sandalyedeki Y.Y'yi çarparak yere düşmeleri ve yaşanan kargaşa yer alıyor. (AA)