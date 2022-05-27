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DOKTOR GREVİ! Doktorlar grevde mi? Doktorlar ne zaman greve gidiyor? Doktorlar kaç gün grev yapacak?

27.05.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktor grevi yeniden gündeme geldi. Bugün doktorlar grevde mi, 27 Mayıs hastaneler açık mı? soruları yanıt bulmayı bekliyor. Nisan ayı ve mayıs ayının başında greve giden sağlık çalışanları yeniden greve gidiyor. Peki, Doktorlar grevde mi, bugün doktorlar çalışıyor mu? 27 Mayıs 2022 hastaneler açık mı? İşte cevaplar!

DOKTOR GREVİ! Doktorlar grevde mi? Doktorlar ne zaman greve gidiyor? Doktorlar kaç gün grev yapacak?

Doktorların grev tarihleri yeniden konuşulmaya başlandı.Doktor grevleri geçtiğimiz ay paylaşıldı ve mayıs ayı içerisinde doktorların toplam 6 gün grev yapacağı açıklanmıştı. Doktorlar ilk olarak 5-6 Mayıs, sonrasında ise 17-18 Mayıs tarihlerinde iş bıraktı. Şimdi ise gözler 26 ve 27 Mayıs tarihlerine çevrildi. Peki, bugün doktorlar grevde mi, hastaneler açık mı kapalı mı? Tüm bu sorularının detaylarına haberimizden öğrenebilirsiniz...

DOKTORLAR NEDEN GREVDE?

Grevlerde, sağlıkta şiddet, düşük ücretler, malpraktis (tıbbi yanlış uygulama), kısa randevu süreleri gibi konular dile getirilecek.

BUGÜN DOKTORLAR GREVDE Mİ?

Hekimsen tarafından yapılan açıklamada doktorların 5-6, 17-18 ve 26-27 Mayıs tarihlerinde grev yapacağı duyurulmuştu.

Özlük haklarından insani çalışma şartlarına kadar birçok farklı konuda çözüm istediklerini ifade eden Hekimsen’in sosyal medya sayfasında 26-27 Mayıs tarihlerinde doktorların iş bırakacakları belirtildi ve ayrıca vatandaşlardan da eylemlerinde destek olmaları istendi.

DOKTOR GREVİ! Doktorlar grevde mi? Doktorlar ne zaman greve gidiyor? Doktorlar kaç gün grev yapacak?

27 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

27 Mayıs Cuma günü doktorlar grevde olacak ve normal muayene işlemleri yapılmayacak. Bununla birlikte grev boyunca acil hastalar, acil ve riskli gebeler, diyaliz hastaları, çocuk aciller, yoğun bakım hastaları ve kanser hastalarının bakımı aksamayacak. Ancak grev süresince vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına acil durumlar haricinde sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmaması tavsiye ediliyor.

27 MAYIS 2022 HASTANELER AÇIK MI?

6 gün uygulanacak grev boyunca sağlık kuruluşları resmî tatillerde sunulduğu şekilde devam edecek. Bu nedenle vatandaşların acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmaması istenecek. Grev süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık ocağı
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