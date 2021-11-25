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  4. Doktor hastaneden dehşeti yaşadı: Kilo vermesini söylediği hastasının bıçakla saldırdı

Doktor hastaneden dehşeti yaşadı: Kilo vermesini söylediği hastasının bıçakla saldırdı

25.11.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 39 yaşındaki H.E.'ye, kronik rahatsızlığını hatırlatarak kilo vermesi gerektiğini söyleyen doktor Aziz Tanelçi, hastasının bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sırasında Dr. Tanelçi, kolundan ve omuzundan yaralandı. Şizofreni olduğu iddia edilen kadın hasta H.E. ise gözaltına alındı.

Doktor hastaneden dehşeti yaşadı: Kilo vermesini söylediği hastasının bıçakla saldırdı

Olay, sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı kadın, kendisine kronik rahatlığını hatırlatarak, kilo vermesi gerektiğini belirten Dr. Aziz Tanelçi'ne bıçakla saldırdı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları da bıçaklayarak parçaladı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralanırken, H.E.'yi çevredekiler, uzaklaştırdı. H.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; H.E.'nin koridordaki doktora bıçakla saldırdığı, Dr. Aziz Tanelçi'nin de kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

"ARTIK ŞİDDETİN BOYUTU DEĞİŞTİ"

Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi Başkanı Nurhak Ensarioğlu, "Artık şiddetin boyutu değişti. Sağlıkçılara yapılan şiddetin boyutu artık silahlı ve bıçaklı saldırılara dönüştü. Bununla ilgili acil ve caydırıcı tedbirler alınmalıdır. Sağlık çalışanları canla ve başla görevlerini yaparken bu tür olaylarla karşılaşmaması, bu tür kendini bilmez insanların saldırısına maruz kalmamaları için acilen tedbirlerin alınması gerekiyor. Bununla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır. Sağlık çalışanları bu konuda mağdur edilmemelidir. Hayat kurtaran sağlık çalışanları bu yolda hayatını kaybetmemelidir. Pandemiyle mücadelede sağlık çalışanlarının mücadelesi ortadayken, maalesef kendini bilmez insanların bu tür olaylara başvurmaları sağlık çalışanlarının performansını düşürmektedir. Bugün yapılan saldırı, sağlık çalışanlarının can güvenliğinin olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

DHA

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