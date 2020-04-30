Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı

Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde Uzman Doktor olarak çalışan Ali Abdülrezzak, geçen ay çalışırken koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavi altına alınan Abdülrezzak, 14 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Tekrar göreve başlayan Abdülrezzak, immün plazma bağışçısı oldu. Ali Abdülrezzak, kendisiyle kan grubu uyuşan kendi hastası polis memuru Mehmet Ali Geçgil için bağışta bulundu. Geçgil'e geçen 15 Nisan'da plazma nakli yapıldı. Plazma tedavisi olumlu sonuç veren Geçgil, 19 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Geçgil'in son yapılan koronavirüs testi de negatif çıktı.

'GÖREVE BAŞLADIĞIMDA KAPTIM'



Salgının başında hastalığa yakalanan ve tedaviyle sağlığına kavuşan Dr. Abdülrezzak, plazma bağışıyla hayatını kurtardığı hastası Geçgil'in tedavisini serviste sürdürüyor. Hastası ile yakından ilgilenen Dr. Abdülrezzak, "Göreve başladığımda hastalığı kapmış oldum. Kaptıktan sonra farkına varmadan hafif bir gribal enfeksiyon şeklinde geçirdim. Daha sonra koronavirüse karşı bağışıklık çıktım. Hastamla da kan grubum uymaktaydı. Neden kanımı vermeyim diye düşündüm. Hematoloji bölümü ile görüştük. Onlar da benden plazma aldılar. Plazmayı verdikten sonra hastamız hızlı bir şekilde toparladı. Değerlerimiz böylece geriledi. Şuan çok şükür çok kötü bir durumdan servise çıkacak ve birkaç güne taburcu olacak seviyeye geldi. İmmün plazma verdiğim hastanın doktoru olmak ve onu iyileştirmek beni çok mutlu etti. İnşallah taburcu ettikten sonra da ilişkimizi koparmayacağız" dedi.