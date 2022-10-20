Doktor ile hasta arasında 'çok beklettin' kavgası! 'Tedavinizden vazgeçtim' deyince daha da sinirlendi

Trabzon'da yaşayan Cemil K., devlet hastanesindeki diş hekiminden randevu aldı. İğne vurulup tedavisine başlanan Cemil K. bir saat kadar bekletilince sitem etti. 'Çok bekletildim' diyerek öfkelenen hasta beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

Tedavisi gereği hastasını beklettiğini söyleyen diş hekimi, hastasının bu sitemi sonrası 'Tedaviden vageçtim' dedi.

Doktordan aldığı yanıtla daha da sinirlenen öfkeli hasta, diş hekimini doktorluktan attırmakla tehdit etti.

İşte Show Haber'de yer alan diş hekimi-hasta gerilimindeki o diyalog;

-Doktor: İyilik yaptım size, iğne vurdum tedavinize başladım ama şu an vazgeçtim.

-Hasta: Benden sonra 5 tane hasta aldınız ama.

-Doktor: Vazgeçtim. Sizi ben 17.00'da tedavi edecektim vazgeçtim.

-Hasta: Siz boşuna okumuşsunuz.

-Doktor: Ben boşuna okumadım siz boşuna gelmişsiniz.

-Hasta: Siz doktor değilsiniz.

-Doktor: Haydi güle güle!

-Hasta: Siz hastanızı böyle gönderemezsiniz. Burası sizin özel muayenehaneniz mi?

-Doktor: Cahilsiniz öğrenin.

-Hasta: İğne vurdunuz beni bir saattir burada bekletiyorsunuz.

-Doktor: Yapmak zorunda değilim ki.

-Hasta: Sizi şikayet edeceğim. Doktorluktan attıracağım.

-Doktor: Attır! Attır!

-Hasta: Böyle doktor bizim memleketimize lazım değil.



