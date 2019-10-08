HABER

Doktor ile hasta yakını arasındaki yumruklu kavga kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 22:15 | Son Güncelleme

Kartal’da bir sağlık ocağında doktor ile hasta yakını arasında yaşanan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

Kartal’da bir sağlık ocağında doktor ile hasta yakını arasında yaşanan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kartal Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir sağlık ocağında geçtiğimiz Nisan ayında iddiaya göre, A.D. isimli doktor ile hasta yakını Fatih B. arasında birbirlerine hakaret etmeleri sebebiyle tartışma yaşandı. Hasta yakını uzun süre doktorun üzerine yürüdü. Doktor ellerini kaldırarak hasta yakınından uzaklaşmasını istedi. Tartışmanın daha da büyümesiyle hasta yakını doktora yumruk attı. Bunun üzerine doktor da hasta yakınına yumruklarla karşılık verdi. Kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Bazı sağlık çalışanlarının ellerinde sopalarla kavgaya müdahale ettiği görüldü. Sağlık ocağındaki diğer kişilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Kavgaya karışan taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
Doktorla tartışan hasta yakını Fatih B., “Eşim hasta olan çocuğuma eczaneye ilaç almaya gidiyor, eczacılar bu ilacı raftan doktor reçetesi olmadan indiremeyiz aile hekimi bunu yazsın diyorlar. Eşim aile hekimine gidip çocuğun ilaca ihtiyacı olduğunu söylüyor. Doktor da ‘ben bu ilacı yazmam, hangi doktora gidiyorsanız gidin’ diyor. Eşim de ‘bu saatten sonra nereye gideyim’ diyor. Eşime tabir-i caizse edepsiz ahlaksız gibi laflarla dışarı kovuyor. Eşim de buna tepki gösteriyor. Eşim arayınca yakındaydım geldim. Doktorun kapısını çalıp içeri girdim. ‘Hocam eşime söylediğiniz lafı bana da söyler misiniz’ dedim, ellerini masaya vurarak ‘senin karın tam bir edepsiz’ ifadelerinde bulundu. Ben bunun üstüne tartışmaya başladım. İfadesinde hakaret ve darp ettiğimi söylemiş. Kendisinin yaptığı olayları bizim üstümüze yıkmış şekilde ifade vermiş. Odadan çıkınca da tartışma devam etti. Ben birkaç defa eline vurdum sonra birbirimize girdik. Sorun adliyeye intikal etti. Sağlık ocağından 500 metre uzaklaştırma kararı aldım ve denetimli serbestlikle serbest bırakıldım. Benim isteğim bundan sonra kimse bu doktor yüzünden mağdur olmasın. Bildiğim kaç kişi doktorun konuşmaları, tavırları yüzünden hekimini değiştirdi” dedi.
Öte yandan, doktor ise konuyla ilgili bilgi almak isteyen gazetecilere açıklama yapmayacağını söyledi.
Sağlık ocağında yaşanan kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
Aziziye Tabyası'nda 'mayo'lu fotoğraf çektiren kadına gözaltıAziziye Tabyası'nda 'mayo'lu fotoğraf çektiren kadına gözaltı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Güvenli Bölge' için hazırız mesajıMilli Savunma Bakanlığı'ndan 'Güvenli Bölge' için hazırız mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Bölüm başına aldığı para belli oldu

'Falcao'yu almayın diye bağırdım'

'Falcao'yu almayın diye bağırdım'

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Suriye Milli Ordusundan Fırat’ın doğusuna sevkiyat

Suriye Milli Ordusundan Fırat’ın doğusuna sevkiyat

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.