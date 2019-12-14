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Doktor, işçinin hastane tavanından düşme anını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 09:51 | Son Güncelleme

TRABZON'da, Fatih Devlet Hastanesi’nin 5’inci katında internet hattı çeken işçinin tavandan koridora düştüğü anlar, kameraya yansıdı.

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, Fatih Devlet Hastanesi’nin 5’inci katında internet hattı çeken işçinin tavandan koridora düştüğü anlar, kameraya yansıdı. Bu sırada hastasına bilgi verirken işçinin düşmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yunus Ayma, "Şok oldum" dedi.
Fatih Devlet Hastanesi’nde 25 Aralık günü, 5'inci kattaki Enfeksiyon Sersivi'nde internet hattı çeken işçi, tavandan koridora düştü. Düşen işçinin yerden kalkarak işine devam ettiği anlar, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olay anında hastasına bilgi veren Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yunus Ayma'nın da şaşkınlık yaşadığı görüldü.
O anları anlatan Dr. Yunus Ayma, hemşire masasında otururken aniden ‘çat’ diye bir ses duyduğunu belirterek "Çok tuhaf gelecek ama yukarıdan bir adam ayaklarının üzerine yere düştü. Şok oldum. Kendimi hemen toparladım, ‘bir şeyin var mı?’ diye sordum. ‘Yok’ dedi ve işine devam etti. Ben en üst katta olduğumun farkında bile değildim. Gece o saatte teknisyen orada ne arar, ben de anlamadım. Sonradan öğrendim ki teknisyen orada bilgisayar kablosu çekiyormuş. Panellerin üzerine basınca tavandan aşağıya düşmüş. Tepkisiz gibi görünüyorum ama güvenlik kamerası olduğu için sesi çekmiyor. Orada ona sordum ‘şikâyetin var mı, ayaklarında bir ağrı acı var mı?’ diye" dedi.
'LANGIRT DİYE DÜŞTÜ'
Güvenlik kamerasındaki görüntülerde ses olmadığı için tepkisiz göründüğünü belirten Ayma, “Sonradan öğrendim ki teknisyen orada bilgisayar kablosu çekiyormuş. Panellerin üzerine basınca tavandan aşağıya düşmüş. Langırt diye düştü tabi. Yanımdaki hasta yakını da çok şaşırdı. Şimdi ben orada ilk etapta şok oldum. Daha sonra da tepkisiz gibi görünüyorum ama güvenlik kamerası olduğu için sesi çekmiyor. Orada ona 'şikâyetin var mı, ayaklarında bir ağrı, acı var mı?' diye sordum. 'Yok' dedi. Tedavi istemeyen birine de zorla kontrol yapamazsın. Zaten adam düşünce ayaklarının üzerine sanki hazırlıklı gibi düştü. 'Olacağı buydu' der gibiydi. O da bekliyordu bu düşüşü sanki" diye konuştu.

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