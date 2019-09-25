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Doktor kıyafeti giyen polisler, suçüstü yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

Bartın’da hastanede çalışan görevliyi tehdit ederek para isteyen H.F., doktor kılığına giren polisler tarafından parayı alırken yakalandı.Edinilen bilgiye göre Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde çalışanlar bir kişinin "hastanede cinsel tacizde bulundukları" iddiasıyla kendilerini tehdit ettiğini ve bunu sosyal medyada duyuracağı şantajıyla para istediğini emniyete bildirdi.

Bartın’da hastanede çalışan görevliyi tehdit ederek para isteyen H.F., doktor kılığına giren polisler tarafından parayı alırken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde çalışanlar bir kişinin "hastanede cinsel tacizde bulundukları" iddiasıyla kendilerini tehdit ettiğini ve bunu sosyal medyada duyuracağı şantajıyla para istediğini emniyete bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, doktor kılığına girerek hastanede önlem aldı. Durumu polise bildiren H.K., H.F. ile görüşerek istediği parayı vermeyi kabul etti.
Polisler doktor kıyafeti giyerek hastanede beklemeye başladı. H.K. seri numaraları alınmış 9 bin 500 TL’yi H.F.’ye verdiği sırada doktor kıyafetli polisler suçüstü yaptı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Daha öncede dolandırıcılık suçundan sabıkası olan, kişilere telefon açarak tehditle para istediği belirlenen H.F. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. H.F. mahkeme tarafından tehdit suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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