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  4. Doktor kızı eşi tarafından öldürülen anne: En ağır cezayı alacağına inanıyorum

Doktor kızı eşi tarafından öldürülen anne: En ağır cezayı alacağına inanıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:26 | Son Güncelleme

  Balıkesir'in Havran ilçesinde, aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 20 el ateş ederek öldüren Mustafa Ali Yılmaz (67) hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenmesinin ardından, anne Gülden Yılmaz iddianame hakkında konuştu.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 20 el ateş ederek öldüren Mustafa Ali Yılmaz (67) hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenmesinin ardından, anne Gülden Yılmaz iddianame hakkında konuştu. İndirim hükümlerinin uygulanmamasını talep eden savcıya teşekkür eden Yılmaz, "Bir yandan sancılı bir boşanma süreci geçirirken, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet istenmesini memnuniyetle karşıladım. Boşanma davasında karşılaştığım şeylere rağmen adalete güvenim tam ve bu adamın en ağır cezayı alacağına inanıyorum" dedi.
Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz, 27 Haziran günü otomobiliyle Antalya'dan, Balıkesir Havran'da bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz'a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı. Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yol dışına çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Mustafa Ali Yılmaz, kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına götürdü. Gülnur Yılmaz'ın otomobilinde bulunan arkadaşları Melike O. ile Ebru U. büyük korku yaşadı. Yılmaz, kızını tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. 11'i başına olmak üzere vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaçan Mehmet Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, tutuklandı. Gülnur Yılmaz'ın cenazesi İzmir'deki Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Mustafa Ali Yılmaz hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mehmet Ali Yılmaz'ın, otomobili ile İzmir'in Narlıdere ilçesindeki evinde çok sayıda tabanca ve av tüfeğinin yanı sıra 2 komando bıçağının bulunduğu belirtilen iddianamede, indirim hükümlerinin uygulanmaması talep edildi. İddianamede, Yılmaz'ın çarptığı otomobilde bulunan Gülnur Yılmaz'ın arkadaşları Ebru U. ve Melike O.'ya (20) yönelik suçları nedeniyle de 'silahla basit yaralama' suçlarından 2 kez 1'er yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.
'MEMNUNİYETLE KARŞILADIM'
Konu hakkında konuşan anne Gülden Yılmaz, "Herkesin bildiği gibi sancılı bir boşanma dönemi geçiriyorum. Öz kızını 20 kurşunla öldürecek kadar gözü dönmüş bir adamdan hala boşanabilmiş değilim. Hakim boşamamıştı, tepki verdiğim için de benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuştu. Bu süreçte, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet istendiğini öğrendim ve memnuniyetle karşıladım. Tabi ki hiçbir şey benim acımı dindiremez, ama o adamın en ağır cezayı alması için güçlü olmak zorundayım" dedi.
'REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDUK'
Yılmaz, kızının vefatına sebep olan olay sırasında, kızıyla aynı arabada bulunan Ebru U. Ve Melike O.'nun da yeni yeni kendilerine geldiğini belirterek, "O kızların da hayatları sarsıldı. Hala beni arıyorlar, iyi olup olmadığımı soruyorlar. Biri panik atak oldu ve tedavi süreci geçirdi. Uzunca bir süre sosyal hayattan kopuk yaşadılar" dedi.
Boşanma davasında yaşadıklarına rağmen adalete güveninin tam olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu adamın en ağır cezayı alacağına inanıyorum" dedi. Yılmaz, son olarak, boşanma davasında kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan hakim hakkında reddi hakim talebinde bulunduklarını açıkladı.

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