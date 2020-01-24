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Doktor kızını öldürmeden önce eşini bulması için dedektif tutmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:35 | Son Güncelleme

BALIKESİR'İN Havran ilçesinde, aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 20 el ateş ederek öldüren Mustafa Ali Yılmaz'ın (67) olaydan önce eşi Gülden Yılmaz'ı bulması için 4 bin liraya dedektif tuttuğu ortaya çıktı.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- BALIKESİR'İN Havran ilçesinde, aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 20 el ateş ederek öldüren Mustafa Ali Yılmaz'ın (67) olaydan önce eşi Gülden Yılmaz'ı bulması için 4 bin liraya dedektif tuttuğu ortaya çıktı. Hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mustafa Ali Yılmaz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz, 27 Haziran günü otomobiliyle Antalya'dan, Balıkesir Havran'da bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz'a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı. Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yoldan çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Mustafa Ali Yılmaz, kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına götürdü. Gülnur Yılmaz'ın otomobilinde bulunan arkadaşları Melike O. ve Ebru U.'nun büyük korku yaşadığı olayda, baba, kızını tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. 11'i başına olmak üzere vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan Mehmet Ali Yılmaz ise Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yılmaz, tutuklanırken, genç doktor İzmir'deki Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yürütülen soruşturma sonunda Mustafa Ali Yılmaz hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, Mehmet Ali Yılmaz'ın otomobili ile İzmir'in Narlıdere ilçesindeki evinde çok sayıda tabanca ve av tüfeğinin yanı sıra 2 komando bıçağı bulunduğu bildirilerek, verilecek cezada indirim hükümlerinin uygulanmaması talep edildi. İddianamede, Yılmaz'ın, kızının beraberinde bulunan arkadaşları Ebru U. ve Melike O.'ya (20) yönelik 'silahla basit yaralama' suçundan da 2 kez 1'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılması istendi.
DEDEKTİFLİK FİRMASIYLA İMZALADIĞI SÖZLEŞMELER BULUNDU
Öte yandan Mustafa Ali Yılmaz'ın, 4 Mayıs tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir dedektiflik firmasıyla anlaştığı ortaya çıktı. Firma ile yapılan sözleşmede, Gülden Yılmaz'ın bulunması adına profesyonel araştırma hizmeti verileceği ve Mustafa Ali Yılmaz'ın bu hizmet için 4 bin lira ödeme yaptığı yer alıyor. Gülden Yılmaz, sözleşmeyi savcılığa teslim ederek, hapisteki Mustafa Ali Yılmaz'dan yeniden tekrar şikayetçi oldu.

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