Doktor kızını vuran baba, acı çekmemesi için 10 el daha ateş etmiş

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Havran ilçesinde, takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 11 el ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Ali Yılmaz'ın (67), mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz'ın ifadesinde, sözleriyle kendisini tahrik ettiği için kızını ayağından vurduğunu, yerde kanlar içinde yatarken titrediğini görünce de acı çekmemesi için 10 el daha ateş ederek öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Antalya'da oturan pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için Balıkesir Akçay'daki, bir yakınına ait eve gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve İzmir'de emekli olduktan sonra market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da, daha önceden otomobiline GPS cihazı yerleştirdiği kızını takibe aldı. Havran rampalarında Mustafa Ali Yılmaz, kızının otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı. Aracı bariyere çarpan kızına annesinin yerini soran Yılmaz, cevap alamadı. Bunun üzerine kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına getiren Mustafa Ali Yılmaz, tabancayla peş peşe ateş etti. Gülnur Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, kırsal alana kaçan babası Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gülnur Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. Mustafa Ali Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

Mustafa Ali Yılmaz'ın mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, Balıkesir'in Havran ilçesine kadar takip ettiği kızı Gülnur Yılmaz'a selektör yaptığını, ancak durmayınca arkadan yavaşça çarptığını anlatan Mustafa Ali Yılmaz, kaza yapınca araçtan inip, yanına gittiğini söyledi. Yılmaz, araçta boşanma aşamasındakı eşini göremediğini, kızının yanında 2 kız arkadaşının bulunduğu ifade etti. Araçtan inen kızının annesiyle ilgili kendisini tahrik eden sözler sarf ettiğini, bunun üzerine de ruhsatlı silahını çıkarıp, ayağına tek el ateş ederek yaraladığını kaydetti. Mustafa Ali Yılmaz, yere düşen kızı Gülnar'ın kanlar içinde kaldığını ve ayaklarının titrediğini görünce de acı çekmemesi için 10 el daha ateş edip öldürdüğünü iddia etti. Baba Yılmaz, amacının eşini bulmak olduğunu, kızını öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu söylediği ifade edildi.

Bu arada, Mustafa Ali Yılmaz ile eşinin Ocak ayında açılan boşanma davasının ilk duruşmasının 9 Temmuz'da görüleceği öğrenildi.

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