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Doktor kızını vuran baba, acı çekmemesi için 10 el daha ateş etmiş (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 18:29 | Son Güncelleme

MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nce Balıkesir'in Havran ilçesinde, babası Mustafa Ali Yılmaz tarafından öldürülen Gülnur Yılmaz için taziye mesajı yayımlandı.

MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nce Balıkesir'in Havran ilçesinde, babası Mustafa Ali Yılmaz tarafından öldürülen Gülnur Yılmaz için taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen hafta mezun olup, doktorluk görevini yapmaya hazırlanan Gülnur Yılmaz'ın elim saldırı sonucu yaşamını yitirdiği kaydedilerek, şöyle denildi:
'Tüm dünyada şiddet olaylarının günden güne arttığına üzülerek şahit oluyoruz. Hiçbir türü kabul edilemez olan şiddetin en yakınımızdan, güvendiğimiz insanlardan gelmesi ise daha da acıdır. Yaşanan aile içi şiddetin son kurbanı maalesef mezunumuz Dr. Gülnur Yılmaz olmuştur. Bu üzücü saldırı sonucunda, hayat kurtarmaya yemin etmiş hayatının baharında bir doktorun böylesi acı bir olayla hayata veda etmesi bizleri ayrıca üzmüştür. Akdeniz Üniversitesi olarak başta çocuk ve kadın olmak üzere tüm canlılara yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu ve sonuna kadar mücadele edeceğimizi belirtir, mezunumuza Allah’tan rahmet tüm sevenlerine, sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.'

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