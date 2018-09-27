Doktor, mali müşavir ve şimdi de avukat oldu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, Çocuk Hastalıkları Uzmanı ve Mali Müşavir Cengiz Bayram (53), son olarak Hukuk Fakültesi’ni de bitirerek avukat oldu. Bayram, yükseköğrenim eğitiminin 30 yıl sürdüğünü ve şu anda Açık Öğretim Fakültesi’nde Felsefe alanında eğitime devam ettiğini söyledi.

Kentte özel bir hastanenin de ortaklarından olan Çocuk Hastalıkları Uzmanı ve Mali Müşavir Dr. Cengiz Bayram, bugün okulunu ve stajını tamamlayarak avukat olmayı hak etti. Bayram ve beraberindeki 4 kişi için Gaziantep Barosu'nda tören düzenlendi. Baro Başkanı İskender Kahraman’ın ardından avukatlık yeminini tekrarlayan Bayram, cübbesini giyerek avukatlık ruhsatını aldı.

EĞİTİMDEN HİÇ KOPMADI

Törenin ardından konuşan Bayram, 30 yıl önce tıp fakültesini bitirerek doktorluk mesleğine başladığını ifade etti. İnsanın isterse her şeye zaman ayırabileceğini ifade eden Bayram, "Bu son ruhsattan sonra kendimi çok mutlu hissediyorum. Aslında en büyük idealimdi hukukçu olmak bunu da avukatlıkla tamamladık. Özgürlük ve sağlık insan için en önemli kavramlar. İkisinin de temsilcisi olmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. İnsan istediği sevdiği her şey için vakit buluyor. Şu anda da felsefe okuyorum" dedi.