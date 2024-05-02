Doktor o sırada barda eğlencede! Bebekleri kullanıp 1 milyar liralık vurgunda çarpıcı detay... İyileşseler bile çıkarmadılar! İmzanın saatine bakılınca anlaşıldı

İstanbul ve Tekirdağ'da bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine naklederek haksız kazanç sağlayan 14 şüpheli tutuklanmıştı. Olayda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Doktorların HTS kayıtları incelenince rapora imza attığı saatte barda eğlencede olduğu, hemşirelerin raporlara imza attığının tespit edilmesi akıllara durgunluk verdi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Şüphelilerden 1'i emniyetten serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilen 39'u adliyeye sevk edilmişti. Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmış, 34'ü nöbetçi hakimliğe gönderilmişti. Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, doktor oldukları belirlenen şüpheli F.S. ile İ.G'nin, irtibatlı oldukları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla müşterek hareket ettiği tespit edilmiş, şüphelilerin, irtibatlı oldukları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite çalışabileceği sayıda bebek yönlendirmeleri karşılığında yüklü miktarda maddi menfaat temin ettikleri belirlenmişti.

DOKTORLARIN MASRAFTAN KAÇINMAK İÇİN YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMDA SÜREKLİ BULUNDURULMADIĞI ANLAŞILMIŞTI

Yenidoğan yoğun bakımında kalan her hasta bebek için SGK Başkanlığınca, özel hastaneye günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı belirlenen soruşturmada, doktorların masraftan kaçınmak için yenidoğan yoğun bakımda sürekli bulundurulmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda isim görünmesi için kimlik kiralandığı, evraklarda doktorların isminin gösterildiği anlaşılmıştı.

HEMŞİRELER HASTA YAKINLARINA KENDİLERİNİ DOKTOR OLARAK TANITMIŞ

Çalışmalarda, yoğun bakım ünitelerinde mütemadiyen hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, hemşirelerin hasta yakınlarına kendilerini doktor olarak tanıttıkları ortaya çıkarılmıştı. Soruşturma sürecinde elde edilen delillerin incelenmesi sonucunda 300 şüpheli tespit edilirken, hakkında somut delil elde edilen 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40'ı yakalanmıştı. (AA)

Akılalmaz olayda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Haber 7'de yer alan habere göre; hastanedeymiş gibi gösterilen doktorların HTS kayıtları incelendi. Bir doktorun rapora imza attığı saatte barda olduğu anlaşıldı. Doktorların yerine ise raporları hemşirelerin imzaladığı tespit edildi.

BEBEKLER İYİLEŞMİŞ OLSALAR BİLE YOĞUN BAKIMDA TUTULDULAR

Özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerine bebek hasta nakleden şebeke hastanelerin tam kapasite çalışmasını sağlıyordu. SGK tarafından özel hastaneye günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı için bebek hastalar iyileşmiş olsalar bile yoğun bakımda tutuluyordu. Şebekenin bu yolla devleti yaklaşık 1 milyar lira zarara uğrattığı tespit edildi.

Yoğun bakım ünitelerinde 7 gün 24 saat zorunlu doktor bulunması gerekirken bu kurala uyulmadığı da HTS kayıtlarıyla tespit edildi.

DOKTORUN RAPORU İMZA ATTIĞI SAATTE İÇKİLİ MEKANDA EĞLENCEYE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kayıtlarda hekimlerin hastanede olmadığı, doktorlar yerine hemşirelerin raporları imzaladığı ortaya çıktı. Bir doktorun da rapora imza attığı saatte içkili mekanda eğlencede olduğu soruşturmaya yansıdı.





