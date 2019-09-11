Doktor oğlu için düzenlen tören boyu ağladı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ATATÜRK Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde nöbet sırasında yüksek dozda ilaç alarak yaşamına son veren Dr. Emre Bakırlı'nın (30) cenazesi, hastane önünde düzenlen törenin ardından Balıkesir'e gönderildi. Genç doktorun emekli hemşire annesi Fatma Bakırlı tören boyunca gözyaşı döktü.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Servisi hekimlerinden, Araştırma Görevlisi Dr. Emre Bakırlı dün sabah, nöbetçi hekim odasında ölü bulundu. İlk bulgulardan yüksek dozda ilaç alarak intihar ettiği belirlenen Bakırlı, bıraktığı notta ise ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını ve mal varlığını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını yazdı.

Bakırlı için bugün saat 10.00'da, 5 yıldır görev yaptığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Hastane Başhekimi Ali Şahin, genç doktorun meslektaşları ile anne Fatma, baba Fuat Bakırlı ve yakınları katıldı.

Konuşmaların ardından edilen dualar sırasında, Balıkesir'deki bir hastanenin genel cerrahi servisinde uzun süre çalıştıktan sonra emekli olan anne Fatma Bakırlı gözyaşları döktü. Acılı anne ve baba, taziyeleri kabul etti.

Bakırlı'nın cenazesi daha sonra uçakla Bursa'ya oradan da karayolu ile toprağa verileceği Balıkesir'e gönderildi.

