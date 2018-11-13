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Doktor, öğretmen, asker... Çok sayıda gözaltı kararı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "Ege Bölgesi mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Doktor, öğretmen, asker... Çok sayıda gözaltı kararı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında doktor, muvazzaf asker, TÜBİTAK görevlisi ve öğretmenlerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bu sabah 16 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Terör örgütünün, TSK içerisinde "Ege Bölgesi ümit yapılanması"nda yer aldıkları ileri sürülen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Henüz gözaltına alınamayan zanlıların ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ÇANAKKALE'DE OPERASYON

Öte yandan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli FETÖ/PDY mensubu 'kripto askerler'e yönelik ardışık telefon aramaları ile örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 21'i muvazzaf, 1'i emekli 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(AA/DHA)

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TSK FETÖ

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ben siyasetçileri tekrardan tebrik ediyorum Fetoya hiç bulaşmamışlar...))))))))))))
muvazzaf askerler ne demek ya iyice dilimizi bozdunuz arap mıyız biz arapça kelimeler kullanıyorsunuz türkçe yazın haberlerinizi suriyelilerin memleketi değil burası Muvazzaf kelimesi, dilimize Arapça'dan geçmiştir. Arapça'da "Görevlendirilmiş kimse, vazifeli" anlamına geliyor
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP taseronluguna soyunmuş orta doğuyu kan akıtmak için programlanmış TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan vatikanda papa tarafindan kutsanan papaz duasi alan bir projedir
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