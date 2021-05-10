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  4. Doktor olan eşi Zeynep Erdoğan'ı işkence ederek öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Doktor olan eşi Zeynep Erdoğan'ı işkence ederek öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

10.05.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan jinekolog doktor Zeynep Erdoğan, kocası tarafından işkenceye uğradıktan sonra göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın yaşandığı evde çalışan bahçıvan Seyfi Düşmez, yaşananları anlattı.

Çankaya’nın Mutlukent Mahallesi’nde 2017’nci sokakta bulunan 52 numaralı müstakil evde yaşayan evli çift Mehmet Erdoğan (45) ile Zeynep Erdoğan arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen koca, eşi Zeynep Erdoğan’ı ve Zeynep Erdoğan’ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki çocuğu A.A.’nın ellerini bağlayarak işkence etmeye başladı.

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan cani koca kısa sürede yakalandı.

EVİN BAHÇIVANI ANLATTI

O evde bahçıvan olarak çalışan Seyfi Düşmez ise şunları dedi:

“Tanıdığım bildiğim kadarıyla iyi insanlardı. Ben onların bahçıvanıydım. Cumartesi günü gece yaşanmış olay. Adam, kadının çocuğunu da eve bağlamış. Çocuk kendi çabalarıyla kurtulmuş. Buradaki site görevlileri, komşular ve belediyeciler çocuğu görmüş. Çocuğun ellerini çözüp polisi aramışlar. Polis gelmiş, adamı da yakalamışlar sonra. Kadının ve çocuğun ellerinin bağlandığını duydum. Daha önce kavga ettiklerini hiç görmemiştim. Olaydan sonra polisler ve olay yeri inceleme ekipleri gelmiş. Aşağı yukarı sekiz aydır burada ikamet ediyorlardı.”

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(İHA)

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cinayet Ankara

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