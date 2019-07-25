Doktor olmak çocukluk hayaliydi, YKS’de derece yaparak hayaline bir adım daha yaklaştı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde doktor olmak çocukluk hayali olan Selman Oruç (19), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) derece yaparak hayaline bir adım daha yaklaştı. ÖSYM tarafından açıklanan YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’nden (AYT) 505 puan alan Mardin Fen Lisesi mezunu Selman Oruç, başarısıyla sayısal puan türünde Mazıdağı birincisi ve Türkiye 5 bin 423’üncüsü oldu. Başarısının sırrının düzenli ve planlı çalışmaktan geçtiğini belirten Oruç, hedefinin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okumak olduğunu söyledi. Doktor olmanın çocukluk hayali olduğunu kaydeden Oruç, "Geçen sene ilk defa sınava girdim. Geçen sene kazanamayınca bu sene tekrar sınava girdim. AYT’den 505 puan. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi düşünüyorum. Çocukluğumdan beri doktor olmak istedim. Geçen sene başaramayınca tekrar azimle karar verdim, hırslandım. Kesin benim doktor olmam gerekiyordu. En azından Mazıdağı’na dönüp Mazıdağı halkı için benim iyi bir doktor olmam gerekiyordu. Ve başarı sıralamalarının açıklanmasıyla olduğumu düşünüyorum” dedi.

’’Ağabeylerim ve ablalarım olmasaydı birinci olamazdım’’

Başarısının arkasında ağabeyleri ve ablaları olduğunu belirten Oruç, "Mardin’de bir ev kiraladık. Özel bir dershanede eğitim görüyordum. Bir sene boyunca kardeşim ile birlikte hazırlandım. Günde 4,5- 5 saat düzenli olarak çalıştım. Genel olarak deneme çözdüm. Ağabeylerim ve ablam olmasaydı bugün bende burada ilçe birincisi olamazdım. Bu başarıyı elde edeceğimi de düşünmezdim. Bu kadar iyi yapacağım aklıma gelmezdi. Onların sayesinde bugün buradayım. Benden sonraki arkadaşlarıma iyi çalışmalarını öneririm. Sonuçta hepimiz bu ülkenin birer bireyleriyiz. Her birimiz bir işin ucunda tutup bu ülke için, bu ülkenin çıkarları için yapmamız gerekiyor. En önemlisi verimli, düzenli çalışmak. Çok çalışmak hiçbir zaman başarıyı getirmez. Başarıyı getiren düzenli çalışmak, planlı çalışmaktır" diye konuştu.

Sosyal aktivitelere de vakit ayırdığını aktaran Oruç, çok uzun süreler ayırmadan bütün sosyal aktivitelerini de gerçekleştirdiğini ifade ederek arkasında duran herkese teşekkür etti.

Ağabeyinin aldığı sonucun mutluluğunu yaşadığını dile getiren Hozan Oruç ise, "Beraber sınava hazırlanıyorduk. Günlük 4-5 saat kesin çalışıyorduk. Ara sıra gezip dolaşıyorduk. Ağabeyim elinden gelenin en iyisini yaptı. Daha iyi bir sıralama hak ediyordu. Onu en içten dileklerim ile tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



