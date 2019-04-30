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Doktor Onaylı ‘Kitapçı Kedi’ raflarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:39 | Son Güncelleme

Doç.

Doktor Onaylı ‘Kitapçı Kedi’ raflarda

Doç. Dr. Osman Abalı tarafından yazılan Doktor Onaylı Gelişimsel Hikayeler serisinin ilk kitabı olan Kitapçı Kedi raflardaki yerini aldı.
Anne babalar ve eğitimcilerin çocuklarla birlikte keyifle okuyacağı Doktor Onaylı Gelişimsel Hikayeler serisinin ilk kitabı olan Kitapçı Kedi raflardaki yerini aldı. Kitap, alanda 25 yıllık tecrübesiyle çocukların gelişimi ve geleceği için eserler üreten Doç. Dr. Osman Abalı imzasını taşıyor.
Çocukların gelişimi için çok önemli olan ilk 7 yaş özellikle değerlendirilmesi gereken bir yaş dilimidir. Bu yaş grubundaki çocukların duygusal gelişimi, sosyal ve iletişim zekası, hayal gücü, empati yeteneği hikayelerle desteklenmelidir. Kitapçı Kedi ile hedeflenen kazanımlar şu şekilde sıralanıyor: Duygusal zeka gelişimi, empati, çok yönlü düşünme, sosyal gelişim, iletişim kapasitesi, yargılama, problem çözme, işitsel ve sözel zeka. 3-7 yaş arasındaki çocuklar için yazılan kitapta ana karakter Kitapçı Kedi, kitap okumayı çok seven ve etrafındakiler tarafından bu yönüyle bilinen sevimli bir kedi. Kitapçı Kedi yayılan ünü sayesinde Aslan kralın çok merak ettiği bir sorunun cevabını veriyor. Çocuklara da bu sevimli kedinin macerasını okumak ve Aslan Kral’ın çok merak ettiği sorunun cevabını öğrenmek kalıyor.

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