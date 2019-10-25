Doktor, otomobilinde uyuşturucu ile yakalandı-2

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da polis tarafından durdurulan otomobilinde, ruhsatsız 2 tabanca ve 10 yaşındaki kızının üzerine sakladığı 71 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanan Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen hekim Elif Ç. (35) ile öndeki otomobilde bulunan ve polis kontrolünü kendisine "Emniyet kemerinizi takın, yollar dolu" diyerek şifreli şekilde haber verdikleri belirlenen kızının bakıcısı K.D. ve onun erkek arkadaşı S.D. gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, 2 yıldır Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan evli, 3 çocuk annesi doktor Elif Ç.'nin sosyal medya üzerinden uyuşturucu sattığını belirledi. Elif Ç., 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün saat 16.00 sıralarında Elif Ç.'nin 10 yaşındaki kızı, çocuğunun bakıcısı K.D.'nin de erkek arkadaşı S.D. ile ayrı otomobillerle Nazili'deki evden ayrılmaları üzerine polis hareket geçti. Polis her iki aracı da takibe aldı. Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi girişindeki polis noktasında önce S.D.'nin kullandığı 09 NF 004 plakalı otomobil, ardından da arkadan gelen Elif Ç.'nin kullandığı 34 KC 3591 plakalı otomobili durdurdu. Elif Ç.'nin otomobilinde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve bu tabancaya ait 18 mermi ile yanındaki kızının üzerinde 71 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Elif Ç., öndeki araçta bulunan çocuğunun bakıcısı K.D. ve bakıcısının erkek arkadaşı S.D., gözaltına alındı.