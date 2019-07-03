HABER

Doktor Öz: Uyumadığın zaman yemek yiyor, kilo alıyorsun

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

KAYSERİ'ye gelen dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof.

Muhammed KISIR/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'ye gelen dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, "Uyumayan kişiler yüksek tansiyon hastalığı geçiriyor. Obez oranı da bu nedenle çok artıyor. Çünkü uyumadığın zaman yemek istiyorsun ve kilo alıyorsun" dedi.

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Serbest Bölge'de bulunan yatak fabrikasını ziyaret etti. Öz, sağlıklı uykunun önemine dikkat çekerek, uykusuzluk sorunu yaşayan insanların mutsuz olduğunu söyledi. Öz, insanların uyumadığı vakitlerde daha çok yemek yediğini vurgulayarak, "Uyku mühim bir konudur. Hayatımız hep çalışarak geçiyor. Uyumayan kişiler yüksek tansiyon hastalığı geçiriyorlar. Obez oranı da bu nedenle çok artıyor. Çünkü uyumadığın zaman yemek istiyorsun ve kilo alıyorsun. Gün içinde yapmak isteyip de yapamadığın şeyler için vücutta bir huysuzluk oluyor. Hormon dengelerini bozuyor. İnsanlar uyku uyuyamayınca da mutsuzluk başrol oluyor. Güzel bir yatağın var ise bu senin uyku ihtimalini de artırıyor. Düzenli bir uyku da sizlere fazladan 20 dakika kazandırabiliyor" dedi.

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlülerEkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Doktor Öz: Uyumadığın zaman yemek yiyor, kilo alıyorsunDoktor Öz: Uyumadığın zaman yemek yiyor, kilo alıyorsun
Türk doktor buluşuyla İngiliz Kraliyet Akademisi’nden destek aldıTürk doktor buluşuyla İngiliz Kraliyet Akademisi’nden destek aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.