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Doktor Pakize Atay’ın sözleri olay olan şarkısı sosyal medyanın dilinde “Kendimi seviyorum kendimi biliyorum” Ünlü isim paylaşınca yorum yağdı: O hareketin anlamı…

05.12.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya son günlerde Dr. Pakize Atay’ın “Ben” isimli parçasını ve video klibindeki hareketlerini konuşuyor. Yaklaşık 4 ay önce YouTube’da yayınlanan şarkı Melikşah Altuntaş’ın Twitter’dan paylaşmasıyla yeniden gündem oldu. “Kendimi seviyorum, kendimi biliyorum” gibi sözleriyle dikkat çeken şarkıdaki hareketler de tartışma konusu oldu. İşte Dr. Pakize Atay'ın "Ben" şarkısının dikkat çeken sözleri ve klipteki sıkça görülen Timus vuruşu ile ilgili detaylar…

Doktor Pakize Atay’ın sözleri olay olan şarkısı sosyal medyanın dilinde “Kendimi seviyorum kendimi biliyorum” Ünlü isim paylaşınca yorum yağdı: O hareketin anlamı…

“Kendimi seviyorum, kendimi tanıyorum, kendimi biliyorum, yaşamımdaki en önemli insanım ben” gibi sözleri bulunan şarkı sosyal medyanın kısa sürede en çok konuşulanları arasına girdi. Dr. Pakize Atay’ın seslendirdiği ve YouTube’da video klibi bulunan şarkı, Melikşah Altuntaş’ın Twitter’da “Terapi çıkışı benim aklî melekeler” notuyla paylaşmasıyla yeniden gündem oldu. İşte herkesin konuştuğu o şarkı ve tüm detaylar…

Dr. Pakize Atay tarafından seslendirilen ve söz/müziği de Atay’a ait olan “Ben” isimli şarkı sözleriyle dikkat çekti.

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PAKİZE ATAY’IN “BEN” ŞARKISININ SÖZLERİ

"Ben.. Ayşe
Ben… Ali
Ben…
Yaşamımdaki en değerli insanım ben (Sağlıklı ve sakin)
Yaşamımdaki en önemli insanım ben (Güçlü ve özgür)
Yaşamımdaki en değerli insanım ben (Aydınlık ve sevgi dolu)
Yaşamımdaki en önemli insanım ben
Kendimi seviyorum
Kendimi tanıyorum
Hedefime yürüyorum
Kendimi seviyorum
Ben beni seviyorum
Kendimi seviyorum
Kendimi biliyorum
Kendime güveniyorum
Ben…
Ben… Zeynep
Ben… Mehmet
Ben…
Yaşamımdaki en değerli insanım ben (Sağlıklı ve sakin)
Yaşamımdaki en önemli insanım ben (Güçlü ve özgür)
Yaşamımdaki en değerli insanım ben (Aydınlık ve sevgi dolu)
Yaşamımdaki en önemli insanım ben
Kendimi seviyorum
Kendimi tanıyorum
Hedefime yürüyorum
Kendimi seviyorum
Ben beni seviyorum
Kendimi seviyorum
Kendimi biliyorum
Kendime güveniyorum"

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Atay’ın klibi de sosyal medyanın dilinde. Yaptığı danslar ve hareketleri oldukça dikkat çeken Atay’ın klibi YouTube’da on binlerce kez izlendi.

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Atay’ın psikoterapist olduğu ve Almanya’da çalıştığı belirtilirken Atay, video klibi izleyenler tarafından Nazan Öncel’e de benzetildi. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları Atay'a övgülerde bulunurken bazılarındansa çeşitli eleştiriler geldi.

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MELİKŞAH ALTUNTAŞ’IN PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Altuntaş, video klipten bir kesiti Twitter hesabından “Terapi çıkışı benim aklî melekeler” notuyla paylaşınca tweetine çok sayıda yorum geldi.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları “Kendini sevme dozu çok önemlidir”, “Günün en güzel 40 saniyesiydi bunu izlemek” yorumlarında bulunurken bir kişi ise “Klipte sık sık bu böğür pıtpıtlama hareketini görüyoruz. Spiritüalistler arasında su olsa da içsem demek bu. Peki neden suya bu denli ihtiyaç duyulur? Korku, endişe varsa. Parçaları birleştirirsek bu insanların kaçırıldığını, yardım istemeye çalıştıklarını rahatlıkla görebiliriz.” yorumunu yaptı.

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İŞTE KLİPTEKİ O HAREKETİN ANLAMI

Klipte sık sık görülen göğse vurma hareketiyle ilgili Atay, yaptığı bir paylaşımla detaylı açıklama getirmiş. Atay’ın paylaşımında “İç dünyamızı güzel alışkanlıklarla, öğretilerle zenginleştirerek ruh ve beden sağlığımızı iyileştirmek bizim elimizde. Timus bezimize vurarak hem bağışıklık sistemimizi güçlendirelim, hem de her gün sık sık tekrarlamanızı önerdiğim bu olumlamalarla mutluluk hedefimizi pekiştirelim. Bu amaçla sizler için yazıp bestelediğim ”Ben” adlı şarkımın video klibini profilimde bulunan linkten izleyebilirsiniz.” ifadeleri yer aldı.

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Timus bezinin göğüs boşluğunda, soluk borusunun önünde, kalp ve gırtlak çakrası arasında olduğu ifade ediliyor. Mutlulukla ilişkilendirilen ve bağışıklık sisteminin kalbi olarak ifade edilen timüs beziyle ilgili yapılan değerlendirmelerde; acı, üzüntü ve stres anında ellerin hep göğse gitmesine işaret ediliyor. Göğsün ortasına iki parmakla hafifçe vurulduğunda, timüs bezinin uyarıldığı belirtiliyor.

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youtube sosyal medya Melikşah Altuntaş psikoterapi şarkı

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