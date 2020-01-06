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  4. Doktor, reçetelerin üzerine yaptığı resimlerle sergi açtı

Doktor, reçetelerin üzerine yaptığı resimlerle sergi açtı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Giresun’un Yağlıdere Devlet Hastanesinde görev yapan Dr.

Giresun’un Yağlıdere Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Merve Gül Kasım, insan figürlerini anlatan resim sergisi açtı. Sergide en çok ilgiyi ise hasta kabul ve reçete kağıtlarının üzerine çizilen resimler gördü.
Giresun’un Yağlıdere Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Merve Gül Kasım’ın Giresun Can Akengin Sanat Galerisi’nde gerçekleşen resim sergisine iş ve siyaset dünyasından birçok isim ile çok sayıda meslektaşı katıldı. Uzun zamandır hazırlık yaptığı resim sergisi ile beğeni toplayan Kasım’ın insan figürlerinin ön planda tutulduğu sergide en çok ilgi gören ise hasta kabul ve reçete kağıtlarının üzerine çizdiği portreler dikkat çekti.
İlk kişisel sergisini açtığını kaydeden Dr. Merve Gül Kasım, “Sergide 110 resim yer almaktadır. Resimlerimde genelde kadın portreleri ve doğa temaları yer alıyor. Öğrencilik yıllarımdan beri var olan bir yeteneğimi sergilemek istedim. Sergide en çok ilgi görenler arasında yer alan hasta kabul, takip ve reçete yazdığımız kağıtlar üzerine çizdiğim resimler yer aldı. Bu resimleri de nöbetçi olduğum zamanlarda boş vakitlerimde tükenmez kalemle yaptığım çalışmalar oldu” dedi.
Sergiyi ziyaret edenler arasında yer alan Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım ise, “Hekimliğinin yanı sıra sanatla ilgilenmesi takdire değer bir yetenektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat, sanatçı olamazsınız’ sözünde ifade ettiği gibi sanatçı olmak bir ayrıcalıktır. Burada görüyoruz ki bir doktorun aynı zamanda başarılı bir sanatçı yönü de bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

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