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Doktor sevgililerin cinayet planı tüyler ürpertti: Yıllar sonra ortaya çıkan ses kaydı! Müge Anlı: Nehirden kova kova doldurdukları suda boğmuşlar

03.09.2024 10:20
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Sakarya'da 18 yıl önce nehre düşerek öldüğü sanılan genç mühendisin ölümündeki sır perdesi aralandı. Müge Anlı'nın programında gündeme gelen iddiaya göre mühendis Gökhan Atakan kazayla değil, doktor eşi ve eşinin yine doktor sevgilisinin en ince ayrıntısına dek düşündükleri cinayet planı sonucu ölmüş. Doktor sevgililer, otopsi raporunda Atakan'ın ciğerinden çıkacak suyu dahi hesaplamış! Atakan öldükten sonra eşinin evlendiği kişi, ses kaydıyla mahkemeye başvurdu. Anlı "İnanılmaz bir olay" dedi.

30 yaşındaki Gökhan Atakan, 2006'da Sakarya'nın Geyve ilçesindeki nehirde ölü bulundu. Ailesi, Atakan'ın yıllarca kazayla öldüğü sandı. Doktor eşinin iddiasına göre Atakan karpuz yıkamaya çalışırken nehre düşüp ölmüştü. Eşi, Atakan öldükten sonra bir başkasıyla evlendi. Boşanma aşamasındaki ikinci eş, elinde ses kayıtları olduğunu söyleyip mahkemeye başvurdu, "Benim karım aslında ilk kocasını sevgilisiyle bir olup öldürdü" dedi. Doktorların korkunç cinayet planı böylece deşifre oldu.

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"AİLE 16 YIL BOYUNCA OĞULLARININ KARPUZ YIKARKEN NEHRE DÜŞÜP ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYOR"

Dün yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlarda olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Atakan'ın ailesi stüdyodaydı. Müge Anlı, "Şöyle enteresan bir olay" deyip Atakan'ın ölümüne ilişkin detayları şöyle anlattı:

"Biri mühendis, biri doktor olan karı koca, 18 yıl önce Sakarya üzerinden Bursa'dan İstanbul'a gidiyorlar. Nehrin 50 santim olduğu söyleniyor. Aylardan ağustos. Aile 16 yıl boyunca oğullarının karpuz yıkarken nehre düşüp öldüğünü düşünüyor.

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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ İKİNCİ EŞ İFŞA ETMİŞ

Sonra bu gelin bir başkasıyla evleniyor. Onunla da boşanma aşamasına gelince, boşanma aşamasındaki ikinci eş gidip mahkemeye başvuruyor. Diyor ki 'Benim karım aslında ilk kocasını sevgilisiyle bir olup öldürdü. Elimde de ses kayıtları var.' Savcımız gidip araştırıyor. Yapılan araştırmalarla da HTS kayıtları falan örtüşüyor adamın söylediğiyle.

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"DOKTORLAR OTOPSİ SONUCUNDA NE ÇIKACAĞINI BİLİR"

Ses kaydının dökümlerini okuduğunu kaydeden Anlı olayın ardındaki kan dondurucu iddiayı şöyle dile getirdi:

"Hem Yeliz hem sevgilisi doktor. Doktorlar yarın bir gün cenaze bulunduğunda buna otopsinin yapılacağını, ne şekilde boğulacağını hatta ciğerlerinden nasıl bir su çıktığın araştırılıp sonucun ne çıkacağını bilirler.

"NEHİRDEN KOVA KOVA SU ALIP O SUDA BOĞMUŞLAR"

İddia şu; Yeliz'in o dönemki doktor olan sevgilisi, sabah gidip nehirden suları kovalarla almış. Evdeki bir banyoya taşımış. Adamı da o suda boğmuşlar. O suda boğduktan sonra nehre atmışlar. Bu nedenle otopsi raporunda ciğerlerinden çıkan da o nehrin suyu."

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ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Müge Anlı, 7 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıklarını belirtti. Suçlamaların ortaya çıkmasının ardından cinayet iddiasıyla adli süreç başladı. Atv Haber'in haberine göre ailenin tek isteği suçlu veya suçluların cezasını çekmesi. Stüdyoda toplanan aile de "Bizim kardeşimizin katil ya da katilleri ortaya çıksın" diyerek isyan etti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Doktor Müge Anlı
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