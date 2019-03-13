Doktor tavsiyesiyle sokak hayvanlarının dostu oldu

KIRŞEHİR (AA) - AYŞENUR EKİCİOĞLU - Geçirdiği rahatsızlık sonucu doktorunun tavsiyesiyle bir köpeği sahiplenen Bahar Kaya, tedavi sürecinde yerleştiği Kırşehir'de eşi ve birkaç hayvansever arkadaşının desteğiyle sokak hayvanlarının dostu oldu. Daha önce yaşadığı Almanya'da kalp rahatsızlığı geçiren ve daha sonra unutkanlık sorunu yaşamaya başlayan 35 yaşındaki Kaya, doktorunun önerisiyle bir köpeği sahiplendi. Köpeğin hırçın tavırları üzerine bir hayvan psikoloğundan destek alan ve daha önce 3 kez sahiplenilip terk edilen "Toprak" isimli köpeği ile birlikte köpek terapi eğitimlerine katılan Bahar Kaya, yaklaşık 8 ay önce Almanya'dan dönüş yaparak Kırşehir'e yerleşti. Kaya, Toprak'ın etkisiyle çevresindeki bazı sokak köpeklerinin zor durumda olduğunu fark ederek, onlar için de bir şeyler yapması gerektiğine karar verdi. Birkaç hayırsever arkadaşı ve eşinin desteğiyle harekete geçen Bahar Kaya, kendi imkanlarıyla temin ettikleri kuru mama ve hazırladıkları yiyecekleri kentin farklı noktalarındaki köpeklere dağıtmaya başladı.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeği Toprak'ın birkaç defa terk edildiği için kaybedilme korkusu yaşadığını, bu sebeple hayvan psikoloğundan destek aldığını söyledi. Sahiplenildikten sonra sokağa atılan hayvanların psikolojilerinin bozulduğunu öğrendiğini belirten Bahar Kaya, şöyle konuştu: "Pes etmedim, çünkü ben Toprak'ı seçtim, ben onu sahiplendim, o beni değil. Çok zor günler geçirdik ama başardık. Toprak bana iyi geliyor, ben ona iyi geliyorum. Bu süreçte hastalığımda iyileşme gözlemledim. Eskiden sık kriz dönemlerim olurdu. Bunlar Toprak sayesinde çok azaldı. Bazen evin yolunu unutabiliyorum. Dışarı birlikte çıkıyoruz. Toprak beni kaybolduğumda eve getirebiliyor. İnsanlar hayvanları önce sahiplenip sonra sokağa atmasınlar, çünkü onlar da canlı, onların da duyguları var. Hayvan sahiplenip alışmakta güçlük çeken birileri varsa ben onlara seve seve yardımcı olmaya hazırım, çünkü çok basit bir yöntemi var. O da eğitim ve o canı anlamak." Sokak köpekleri için sosyal medya aracılığıyla seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade eden Kaya, "Kırşehir-sokak-hayvanlari adlı sosyal medya hesabı kurduk. Burada yaptığımız faaliyetlerin daha fazla insana ulaşmasını amaçladık. Sokak hayvanları için aile bütçemizden pay ayırıyoruz. İnsanlardan gelen para yardımını kabul etmiyoruz. Bizlere destek olmak isteyen hayvanseverler, sosyal medya hesabı üzerinden mama kumbarasına yardımda bulunabilir." dedi.