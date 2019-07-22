Doktor ve hemişerelere saldıran 3 kız kardeşin yargılanmasına başlandı - ARŞİV

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören İsmail Ç., geçen yıl 21 Aralık gecesi fenalaştı. Yoğun bakımda görevli Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu'nun tüm müdahalesine rağmen İsmail Ç., saat 05.30 sıralarında, yaşamını yitirdi. Dr. Celepoğlu, yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın'ı arayıp, durum hakkında bilgi verdi. Babalarının ölüm haberini alan kardeşler Hanife Y., Sema Ü. ve Semiha Ç., içeri girmek istedi. 3 kardeş, Yoğun Bakım Ünitesi'nin şifreyle açılan kapısını zorlayıp, açtı. Kardeşler, iddiaya göre babalarının ölümünden yoğun bakımdaki Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve diğer sağlık çalışanlarını sorumlu tuttu. 3 kardeş, sağlık çalışanlarına saldırdı. Dr. Celepoğlu'na tokat attığı öne sürülen hasta yakınlarının yoğun bakım odasındaki hemşire Esma Yel'e de "Babamı bu ellerle mi öldürdün?" diye bağırarak, defalarca tokat atıp, parmaklarını büktüğü iddia edildi.

3 kadın, 'Beyaz kod' (Hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim aracı) vermek isteyen klinik destek personeli Buket Buse Var'a ise "Kimi arıyorsun sen?" diyerek, saçını çekip başını beton zemine vurdu. Buket Buse Var aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Hemşire Esra Gedikli'yi de döven 3 kadın, bir süre sonra olay yerine gelen hastane güvenliğince güçlükle dışarı çıkarıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olaydan sonra darp raporu alan Dr. Celepoğlu ve hemşireler, güvenlik kameralarına anbean kaydedileh saldırıyla ilgili hasta yakınları hakkında şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hanife Y. hakkında 'kamu görevlisinin kasten yaralanması', 'tehdit', 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından toplam 38 yıl 6 aya kadar, Sema Ü. hakkında aynı suçlardan toplam 20 yıla kadar, Semiha Ç. hakkında ise 'tehdit' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından toplam 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Hanife Y., şikayetçiler Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu, klinik destek personeli Buket Buse Var, hemşireler Esma Yel ve Esra Gedikli ile taraf avukatları katıldı, diğer sanıklar Semiha Ç. ve Sema Ü. ise katılmadı.