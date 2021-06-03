Doktor ve hemşirelere saldıran kız kardeşler hakkında karar verildi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören İsmail Ç., 21 Aralık 2018 gecesi fenalaştı. Yoğun bakımda görevli Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu'nun tüm müdahalesine rağmen İsmail Ç., saat 05.30 sıralarında, yaşamını yitirdi. Dr. Celepoğlu, yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın'ı arayıp, durum hakkında bilgi verdi. Babalarının ölüm haberini alan kardeşler Hanife Y., Sema Ü. ve Semiha Ç., içeri girmek istedi. 3 kardeş, Yoğun Bakım Ünitesi'nin şifreyle açılan kapısını zorlayıp, açtı. Kardeşler, iddiaya göre babalarının ölümünden yoğun bakımdaki Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve diğer sağlık çalışanlarını sorumlu tuttu. 3 kardeş, sağlık çalışanlarına saldırdı. Dr. Celepoğlu'na tokat attığı öne sürülen hasta yakınlarının yoğun bakım odasındaki hemşire Esma Yel'e de "Babamı bu ellerle mi öldürdün?" diye bağırarak, defalarca tokat atıp, parmaklarını büktüğü iddia edildi.

3 kadın, 'Beyaz kod' (Hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim aracı) vermek isteyen klinik destek personeli Buket Buse Var'a ise "Kimi arıyorsun sen?" diyerek, saçını çekip başını beton zemine vurdu. Buket Buse Var aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Hemşire Esra Gedikli'yi de döven 3 kadın, bir süre sonra olay yerine gelen hastane güvenliğince güçlükle dışarı çıkarıldı.